Κομισιόν: «Κατέβασε» ηλεκτρονικό εγχειρίδιο που έδειχνε ελληνικά νησιά ως τουρκικά – Το ΥΠΕΞ είχε προβεί στις δέουσες ενέργειες

Enikos Newsroom

διεθνή

Το υπουργείο Εξωτερικών διαπίστωσε εγκαίρως ότι στην τελευταία έκδοση του ετήσιου ενημερωτικού εγχειριδίου της Κομισιόν «Ανακαλύπτοντας την Ευρώπη» τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα απεικονίζονται με το χρώμα της Τουρκίας, αντί για το χρώμα της Ελλάδας και προέβη σε όλες τις δέουσες ενέργειες, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές.

Κατόπιν εντολής του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην ΕΕ διαμαρτυρήθηκε έντονα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και πιο συγκεκριμένα στη Γενική Διευθύντρια Επικοινωνιών Dana Spinant, η οποία, αφού ζήτησε συγγνώμη, διαβεβαίωσε ότι το λάθος δεν θα επαναληφθεί, αναφέρουν οι ίδιες πηγές.

Το εγχειρίδιο στην ηλεκτρονική του μορφή αποδημοσιεύτηκε, αμέσως, από την ιστοσελίδα της Επιτροπής, ενώ δρομολογήθηκαν και οι απαραίτητες διαδικασίες απόσυρσης του βιβλίου, σε έντυπη μορφή, από τα σημεία διανομής.

Μετά τις απαραίτητες διορθώσεις, το «Ανακαλύπτοντας την Ευρώπη» θα αναρτηθεί και πάλι στην ιστοσελίδα της Επιτροπής.

Το λάθος είχε εντοπίσει και ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Μανιάτης, νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα. Είχε μάλιστα καταθέσει σχετική ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, απαιτώντας εξηγήσεις κι επανόρθωση, αλλά και να διασφαλιστεί ότι τέτοιου είδους “λάθη”, δεν πρόκειται να επαναληφθούν, όπως σημείωσε ο ίδιος σε ανάρτησή του.

Σε χάρτη με τα κράτη-μέλη της ΕΕ, που, όπως λέει ο ευρωβουλευτής, συμπεριλαμβάνεται στην έκδοση του Δεκεμβρίου 2024 του προγράμματος «Ανακαλύπτοντας την Ευρώπη», τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου δεν εμφανίζονται με το χρώμα των κρατών-μελών, αλλά με αυτό των χωρών που δεν είναι μέλη, όπως η Τουρκία.

Το λάθος εντοπίστηκε στην τελευταία έκδοση (Δεκεμβρίου 2024) του «Ανακαλύπτοντας την Ευρώπη», που διανέμεται κατά δεκάδες χιλιάδες αντίτυπα σε όλον τον κόσμο.

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

