GNTM: Κάτια Ταραμπάνκο και Edward Στεργίου φωτογραφίζονται με τους διαγωνιζόμενους

Νάντια Ρηγάτου

Media

GNTM: Κάτια Ταραμπάνκο και Edward Στεργίου φωτογραφίζονται με τους διαγωνιζόμενους

Σε προηγούμενο επεισόδιο (Τετάρτη 3/12) ο Νάρκισσος Τζιλόπουλος, ήταν αυτός που αποχώρησε από το GNTM 2025, έχοντας την πιο αδύναμη λήψη.

Ο Γιώργος Τοκμετζίδης είχε την καλύτερη φωτογραφία της δοκιμασίας, κερδίζοντας εκτός από το έπαθλο των 600 ευρώ και τη διαμονή του στη σουίτα της βίλας.

Απόψε, Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, τα μοντέλα του GNTM 2025 μπαίνουν σε ένα τεστ ασυλίας,  στο πιο κρίσιμο σημείο του διαγωνισμού,  που θα κρίνει ποιος θα εξασφαλίσει το πολυπόθητο εισιτήριο για τους Top 9!

Τέσσερις απαιτητικές δοκιμασίες,  τέσσερις ευκαιρίες και μόνο ένας νικητής,  που θα κερδίσει ασυλία από την επόμενη αποχώρηση, χωρίς όμως να απαλλαγεί από την ευθύνη της φωτογράφισης και τη διεκδίκηση της καλύτερης λήψης και τα 600€ του νικητήριου «κλικ»!

Στην πρώτη δοκιμασία τα μοντέλα ποζάρουν μπροστά στον φακό της Ζενεβιεβ Μαζαρί για μια σειρά Polaroid λήψεων, en face, προφίλ, χαμόγελο και extreme face. Ένα γρήγορο, αλλά αποκαλυπτικό τεστ φωτογένειας και εκφραστικότητας.

Στη συνέχεια, οι έξι επικρατέστεροι έχουν μόλις πέντε λεπτά για να προετοιμαστούν για ένα απαιτητικό casting, όπου καλούνται να παρουσιάσουν τον εαυτό τους με επαγγελματισμό και ολοκληρωμένη προσωπικότητα.

Οι τέσσερις που ξεχωρίζουν προχωρούν σε μια δοκιμασία παρουσίασης, δημιουργώντας ένα σύντομο video-bio 15’’, σαν Instagram story, με τη βοήθεια ενός φίλου-συμπαίκτη τους στην κινηματογράφηση.

Οι δύο φιναλίστ αναμετρώνται για την ασυλία στο απόλυτο catwalkchallenge: μια επιστροφή στις ρίζες του GNTM, εκεί όπου όλα ξεκίνησαν. Με δυναμισμό, ρυθμό και αυτοπεποίθηση, διεκδικούν το εισιτήριο για τους κορυφαίους εννιά του διαγωνισμού. Ποιος από τους δύο θα επικρατήσει;

Το επεισόδιο κορυφώνεται με μια εντυπωσιακή φωτογράφιση, σε ένα concept γεμάτο ταχύτητα, ενέργεια και στυλ! Οι διαγωνιζόμενοι ποζάρουν σε ζευγάρια, έχοντας δίπλα τους δύο από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα του GNTM  και έμπειρα μοντέλα, πλέον, την Κάτια Ταραμπάνκο  και τον Edward Στεργίου!

Κάθε ζευγάρι φωτογραφίζεται στο ίδιο set και με το ίδιο styling, γνωρίζοντας πως μόνο ένας θα κατακτήσει θέση στις top λήψεις, ενώ ο άλλος θα βρεθεί υποψήφιος προς αποχώρηση.

Ένα επεισόδιο με ένταση, στρατηγική, δημιουργικότητα και fashion δράση! Το GNTM 2025  ανεβάζει στροφές και ο δρόμος για τους Top 9 γίνεται πιο συναρπαστικός από ποτέ!

Δείτε εδώ το trailer της Παρασκευής 5/12:

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ποια είναι η χειρότερη στάση ύπνου – Οι γιατροί συνιστούν να τη σταματήσετε αμέσως

ΕΟΠΥΥ: Από μια καταγγελία στην εξάρθρωση κυκλώματος εικονικών συνταγογραφήσεων

Προκήρυξη ΑΣΕΠ για προσλήψεις στο Δημόσιο: Μπείτε εδώ για να δείτε τα αποτελέσματα – Ποιους αφορά και πότε μπορείτε να κάνε...

Προσβασιμότητα κατ’ οίκον: «Λίφτινγκ» στο πρόγραμμα για απλούστερη διαδικασία – Τι αλλάζει

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
18:00 , Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025

Μπαμπά σ’ αγαπώ: Αυτό είναι το teaser της νέας σειράς του Alpha

Υπάρχει άραγε κάποιο εγχειρίδιο για το πώς να είσαι πατέρας; Ο Αναστάσης Ροϊλός, ο Μιχάλης Βαλ...
16:50 , Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025

Ιωάννα Ασημακοπούλου για «Το σόι σου»: «Αντωνία και Αλεξάνδρα, δεν μπορούν η μία χωρίς την άλλη»

«Ένιωσα σαν να μην έχει περάσει μια μέρα» θα πει η Ιωάννα Ασημακοπούλου για την επιστροφή του ...
13:36 , Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025

Το σόι σου: Η Σάντρα μαθαίνει οδήγηση και η Αφρούλα εμφανίζεται από το πουθενά

Τι θα δούμε απόψε στο διπλό επεισόδιο της σειράς “Το σόι σου” στις 20:00 στον Alph...
10:17 , Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025

Τηλεθέαση (4/12): Ποια σειρά τερμάτισε στην κορυφή

Σημαντικές διαφοροποιήσεις καταγράφηκαν στη ζώνη της μυθοπλασίας και των ψυχαγωγικών formats, ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»