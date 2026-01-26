Κίνα: Ο Σι εκκαθαρίζει την κορυφή της στρατιωτικής ηγεσίας – Ανησυχία στην Ταϊβάν από την «ασυνήθιστη» καρατόμηση στρατηγού

Η Ταϊβάν παρακολουθεί με ανησυχία τις «ασυνήθιστες» αλλαγές στην ηγεσία των κινεζικών ενόπλων δυνάμεων, μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, μετά τη δίωξη του υψηλόβαθμου στρατηγού Ζανγκ Γιουχία για παραβιάσεις πειθαρχίας και νόμου, διαμηνύοντας ότι δεν πρόκειται να χαλαρώσει την επαγρύπνησή της απέναντι στην αυξανόμενη απειλή από την Κίνα.

Η Κίνα ανακοίνωσε το Σάββατο ότι ο Ζανγκ Γιουχία, αναπληρωτής πρόεδρος της Κεντρικής Στρατιωτικής Επιτροπής και δεύτερος στη ιεραρχία μετά τον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, καθώς και ο ανώτερος αξιωματικός Λιου Ζενλί, τίθενται υπό έρευνα για πιθανές σοβαρές παραβιάσεις.

Ο στρατηγός Ζανγκ Γιουχία, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, κατηγορείται ότι διέρρευσε κρίσιμες πληροφορίες για το κινεζικό πυρηνικό πρόγραμμα στις ΗΠΑ και ότι δέχτηκε τεράστια ποσά σε δωροδοκίες για να προωθήσει αξιωματικούς σε υψηλές θέσεις, μεταξύ αυτών και σε υπουργικό επίπεδο.

«Η κίνηση αυτή είναι πρωτοφανής στην ιστορία των κινεζικών ενόπλων δυνάμεων και αντιπροσωπεύει την πλήρη εξόντωση της ανώτατης στρατιωτικής ηγεσίας», δήλωσε στους New York Times ο Κρίστοφερ Τζόνσον, πρώην αναλυτής της CIA που παρακολουθεί την κινεζική πολιτική σκηνή, αναφερόμενος στην έρευνα κατά του στρατηγού Ζανγκ.

Με τους δύο Ζανγκ Γιουχία και Λιου Ζενλί ουσιαστικά εκτός μάχης, η Κεντρική Στρατιωτική Επιτροπή έχει πλέον μόνο δύο μέλη: τον πρόεδρό της, Σι Τζινπίνγκ, και τον στρατηγό Τζανγκ Σενγκμίν, ο οποίος έχει εποπτεύσει τις στρατιωτικές εκκαθαρίσεις του Σι.

Ο Σι έχει τώρα αφαιρέσει όλους, εκτός ενός, από τους έξι στρατηγούς που είχε διορίσει στην επιτροπή το 2022.

Ο Τζόνσον, πρόεδρος της συμβουλευτικής εταιρείας China Strategies Group, ανέφερε ότι ο Σι φαίνεται να κατέληξε στο συμπέρασμα πως τα προβλήματα στον στρατό είναι τόσο βαθιά ριζωμένα που δεν μπορεί να εμπιστευτεί την ανώτατη διοίκηση να τα επιλύσει μόνη της και πρέπει να στραφεί σε μια νέα γενιά αναδυόμενων αξιωματικών.

Σύμφωνα με τον Τζόνσον, «Αποφάσισε να κάνει βαθιές αλλαγές σε γενεαλογικό επίπεδο για να βρει μια ομάδα αδιάφθορων στελεχών. Η εκκαθάριση ακόμη και ενός παιδικού φίλου όπως ο Ζανγκ Γιουχία δείχνει ότι πλέον δεν υπάρχουν όρια στον ζήλο του Σι κατά της διαφθοράς».

Ο υπουργός Άμυνας της Ταϊβάν, Γουέλινγκτον Κου, δήλωσε τη Δευτέρα στους δημοσιογράφους στο κοινοβούλιο: «Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε στενά τις ασυνήθιστες αλλαγές στα ανώτατα επίπεδα της ηγεσίας του κόμματος, της κυβέρνησης και των ενόπλων δυνάμεων της Κίνας. Η θέση των ενόπλων δυνάμεων βασίζεται στο γεγονός ότι η Κίνα ποτέ δεν έχει εγκαταλείψει τη χρήση βίας απέναντι στην Ταϊβάν».

Ο Ζανγκ Γιουχία θεωρείται από καιρό ο στενότερος στρατιωτικός σύμμαχος του Σι και είναι από τους λίγους υψηλόβαθμους Κινέζους αξιωματικούς με εμπειρία μάχης, καθώς συμμετείχε στη σύγκρουση στα σύνορα με το Βιετνάμ το 1979.

Η Κίνα, η οποία θεωρεί την Ταϊβάν ως δικό της έδαφος, στέλνει σχεδόν καθημερινά πολεμικά αεροσκάφη και πλοία στους ουρανούς και τη θάλασσα γύρω από το νησί, σε μια εκστρατεία παρενόχλησης με στόχο να υποχρεώσει την κυβέρνηση της Ταϊπέι να αποδεχθεί τις κυριαρχικές αξιώσεις του Πεκίνου.

Ο Κου τόνισε ότι το υπουργείο δεν εξετάζει κάποια «μεμονωμένη αλλαγή ηγεσίας που θα ήταν αρκετή για να βγάλουμε συμπεράσματα», αλλά ότι η Ταϊβάν θα χρησιμοποιήσει μια σειρά από κοινά συστήματα πληροφοριών, επιτήρησης και αναγνώρισης, καθώς και ανταλλαγή πληροφοριών, για να «κατανοήσει» τις πιθανές προθέσεις της Κίνας.

«Όσον αφορά την απειλή προς εμάς, πρέπει να εστιάσουμε σε δείκτες πρώιμης προειδοποίησης και σημάδια. Αυτό πρέπει να γίνεται συνεχώς όχι μόνο από στρατιωτική πλευρά αλλά και από μη στρατιωτική», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος αργότερα σε βουλευτές, ο Κου υπογράμμισε ότι είναι σαφές πως η κινεζική απειλή επιδεινώνεται, αναφερόμενος στις στρατιωτικές ασκήσεις και τη συνεχή αύξηση των αμυντικών δαπανών της Κίνας, και τόνισε ότι «δεν θα αφήσουμε την πτώση κανενός προσώπου να μας κάνει να χαλαρώσουμε ή να μειώσουμε το επίπεδο ετοιμότητας που πρέπει να διατηρούμε».

Η Ταϊβάν θα ανταλλάσσει επίσης πληροφορίες με τους εταίρους της για τις αλλαγές που μπορεί να πραγματοποιούνται στη στρατιωτική διοίκηση της Κίνας.

Η κυβέρνηση της Ταϊβάν επαναλαμβάνει ότι μόνο ο λαός του νησιού μπορεί να αποφασίσει το μέλλον του, ενώ η Κίνα δεν έχει ποτέ εγκαταλείψει τη χρήση βίας για να επιτύχει τον έλεγχο της Ταϊβάν, πραγματοποιώντας πρόσφατα νέα κύματα στρατιωτικών ασκήσεων γύρω από το νησί.