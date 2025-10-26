Κίεβο: Τουλάχιστον 26 τραυματίες από ρωσική επίθεση με drones στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας

Τουλάχιστον 26 άνθρωποι, ανάμεσά τους έξι παιδιά, τραυματίστηκαν στη ρωσική επιδρομή με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης εναντίον της ουκρανικής πρωτεύουσας τη νύχτα, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές μέσω Telegram η στρατιωτική διοίκηση του Κιέβου.

Κίεβο: Δυο πολυκατοικίες «χτυπήθηκαν» στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας σε νυχτερινές επιδρομές της Ρωσίας

Η ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα ανέλαβε δράση για να αποκρούσει την επιδρομή και συντρίμμια drones που καταρρίφθηκαν προκάλεσαν ζημιές και πυρκαγιές, σύμφωνα με τις ουκρανικές στρατιωτικές αρχές.

Δυο κτίρια, 9ώροφη και 16ώροφη πολυκατοικία, «χτυπήθηκαν» ανέφερε παράλληλα νωρίτερα ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο μέσω Telegram, χωρίς ούτε στην πρώτη, ούτε στη δεύτερη περίπτωση να διευκρινίσει αν τα πλήγματα έγιναν απευθείας ή κατέπεσαν συντρίμμια.

Τα θύματα «δέχονται ιατρική βοήθεια» και κάποια «εισήχθησαν σε νοσοκομεία», σύμφωνα με τη στρατιωτική διοίκησης της ουκρανικής πρωτεύουσας, που δεν ξεκαθάρισε πόσο σοβαρή είναι η κατάστασή τους.

Και οι δύο πλευρές στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας αρνούνται πως βάζουν εσκεμμένα αμάχους στον πόλεμο, αλλά τα θύματα είναι χιλιάδες, στη μεγάλη πλειονότητά τους στην ουκρανική πλευρά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, dpa, Reuters

05:05 , Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025

