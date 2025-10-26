Κίεβο: Δυο πολυκατοικίες «χτυπήθηκαν» στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας σε νυχτερινές επιδρομές της Ρωσίας

Enikos Newsroom

διεθνή

πολυκατοικια κιεβο

Δυο κτίρια, 9ώροφη και 16ώροφη πολυκατοικία, «χτυπήθηκαν» κατά τη διάρκεια ρωσικής επιδρομής τη νύχτα, ανακοίνωσε ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο μέσω Telegram.

Ούτε στην πρώτη, ούτε στη δεύτερη περίπτωση διευκρινίστηκε από τον δήμαρχο αν τα κτίρια χτυπήθηκαν απευθείας ή από συντρίμμια καταρριφθέντων οπλικών συστημάτων.

Δεν έκανε λόγο για θύματα.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ ΜΠΕ

