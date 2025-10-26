Κίεβο: Δυο πολυκατοικίες «χτυπήθηκαν» στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας σε νυχτερινές επιδρομές της Ρωσίας

Δυο κτίρια, 9ώροφη και 16ώροφη πολυκατοικία, «χτυπήθηκαν» κατά τη διάρκεια ρωσικής επιδρομής τη νύχτα, ανακοίνωσε ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο μέσω Telegram.
🚨BREAKING: Russian drones hit residential high-rise buildings in Kyiv, Ukraine. pic.twitter.com/DP9UGJVrgd
— World Source News (@Worldsource24) October 26, 2025
Ούτε στην πρώτη, ούτε στη δεύτερη περίπτωση διευκρινίστηκε από τον δήμαρχο αν τα κτίρια χτυπήθηκαν απευθείας ή από συντρίμμια καταρριφθέντων οπλικών συστημάτων.
Δεν έκανε λόγο για θύματα.
Kyiv. People in a burning building are begging for help.
russians are murderers — nothing more. pic.twitter.com/auwpXVFf9D
— UAVoyager🇺🇦 (@NAFOvoyager) October 26, 2025
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ ΜΠΕ