Κίεβο: Ένας νεκρός και 32 τραυματίες από το σφυροκόπημα των ρωσικών drones – Χιλιάδες σπίτια χωρίς ρεύμα εν μέσω παγετού

Ένας νεκρός και 32 τραυματίες είναι ο απολογισμός του ολονύχτιου σφυροκοπήματος του Κιέβου από ρωσικά drones. Την ίδια ώρα χιλιάδες σπίτια της ουκρανικής πρωτεύουσας παραμένουν χωρίς ρεύμα.

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο με ανάρτησή του στο Telegram ανέφερε ότι ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και ακόμη 32 τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι 11 παραμένουν στα νοσοκομεία της πόλης.

Παράλληλα χιλιάδες σπίτια παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα μετά την επίθεση. Σύμφωνα με την μεγαλύτερη εταιρεία ενέργειας της Ουκρανίας, την DTEK Group 50.000 σπίτια στην περιοχή του Κιέβου έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Η Ρωσία προκάλεσε «σοβαρές ζημιές» στις ενεργειακές υποδομές της περιοχής, σημείωσε η εταιρεία.

Εξήγησε ότι τα συνεργεία της «εργάζονται ασταμάτητα» για να αποκαταστήσουν τις ζημιές. Νωρίτερα ο επικεφαλής της εθνικής εταιρείας πετρελαίου και φυσικού αερίου της Ουκρανίας, της Naftogaz δήλωσε ότι η Ρωσία είχε χτυπήσει τις εγκαταστάσεις παραγωγής της.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Naftogaz Σέρχι Κορέτσκι κατηγόρησε τη Μόσχα ότι με την επίθεση προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τον παγετό. «Είναι σαφές ότι αυτές οι επιθέσεις είναι συγχρονισμένες με την πτώση των θερμοκρασιών», είπε.

Νωρίτερα ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Άντριι Σιμπίχα, το ένα τρίτο του Κιέβου έχει μείνει χωρίς θέρμανση μετά την επίθεση.

Η επίθεση διήρκεσε συνολικά σχεδόν 10 ώρες, γεγονός που την καθιστά μία από τις μεγαλύτερες σε διάρκεια επιθέσεις του έτους.

Σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, η Ρωσία εκτόξευσε συνολικά 519 drones και 40 πυραύλους κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ο Ζελένσκι δήλωσε το πρωί του Σαββάτου ότι, παρά το γεγονός πως Ρώσοι αξιωματούχοι συμμετέχουν σε συνομιλίες για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, η συνεχιζόμενη βία «μιλά από μόνη της».

