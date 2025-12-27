WSJ: Εάν η Τουρκία αποκτήσει τα F-35 τότε η Μέση Ανατολή θα τυλιχθεί «στις φλόγες του πολέμου»

Την προσπάθεια που κάνει η Τουρκία να επανενταχθεί στο πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών F-35 αλλά και τους κινδύνους που προκύπτουν εάν τα καταφέρει σχολιάζει ο Αμίτ Σεγκάλ σε άρθρο γνώμης στην αμερικανική εφημερίδα Wall Street Journal.

Προειδοποιεί ότι αν η Τουρκία καταφέρει να αποκτήσει τα F-35, τότε η Μέση Ανατολή και η ευρύτερη περιοχή θα τυλιχθούν «στις φλόγες του πολέμου».

Η Τουρκία σύμφωνα με την Wall Street Journal ενσαρκώνει όλα όσα κατηγορεί το Ισραήλ ότι είναι. Οι ψυχολόγοι το αποκαλούν «προβολή»: Όταν ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατηγορεί το Ισραήλ ότι καταπατά το έδαφος των γειτόνων του σε μια προσπάθεια να ιδρύσει το «Μεγάλο Ισραήλ», αντανακλά τη δική του επιθυμία να αναβιώσει την Οθωμανική Αυτοκρατορία, η οποία κάποτε κυβερνούσε τις ίδιες περιοχές.

Ενώ ισχυρίζεται ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία εναντίον των Παλαιστινίων, αρνείται τη γενοκτονία που διέπραξε η χώρα του εναντίον των Αρμενίων. Όταν κατηγορεί το Ισραήλ ότι προσπαθεί να μετατρέψει το τζαμί Αλ Ακσά στην Ιερουσαλήμ σε εβραϊκό ναό, αγνοεί ότι ο ίδιος μετέτρεψε την Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη από εκκλησία σε τζαμί, παρά τις διεθνείς διαμαρτυρίες, αναφέρεται.

Η εμπλοκή της Τουρκίας στη Γάζα

Η Τουρκία ήταν κάποτε ο «ασθενής της Ευρώπης». Τώρα, όπως και το Κατάρ, είναι ένας επικίνδυνος μουσουλμάνος αδελφός της Μέσης Ανατολής. Στεκόταν στο πλευρό πολλών κακών παραγόντων στην περιοχή, υποστήριζε τρομοκράτες και τροφοδοτούσε την αστάθεια. Σύμφωνα με αναφορές που επικαλείται η Wall Street Journal, η Τουρκία βοήθησε το Πακιστάν εναντίον της Ινδίας. Σύμφωνα με πληροφορίες κατασκευάζει στρατιωτικές βάσεις στη Σρι Λάνκα και, το χειρότερο από όλα, φιλοξενεί και προστατεύει μέλη της Χαμάς.

Το Ισραήλ έχει εκφράσει την έντονη αντίθεσή του στην ενσωμάτωση Τούρκων στρατιωτών σε πολυεθνική δύναμη στη Λωρίδα της Γάζας. Την ίδια στάση, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, συμμερίζονται κατ’ ιδίαν και η Σαουδική Αραβία με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Η εκτίμηση που διατυπώνεται είναι ότι, εφόσον η Άγκυρα στηρίζει τη Χαμάς στην Κωνσταντινούπολη, θα μπορούσε να πράξει το ίδιο και στη Γάζα.

«Γιατί δεν πρέπει να πωληθούν τα F-35 στην Τουρκία»

Δεν θα βγει τίποτα καλό από το να επιτραπεί η αύξηση της τουρκικής δύναμης στην περιοχή. Ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία νωρίτερα αυτό το μήνα έγραψε στο X ότι οι πρόσφατες συνομιλίες σχετικά με την πιθανή πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 από την Ουάσινγκτον στην Άγκυρα ήταν «καρποφόρες». Αυτό είναι πολύ ανησυχητικό. Ένας ανώτερος ισραηλινός αξιωματούχος μου είπε στις 12 Δεκεμβρίου ότι η πιθανότητα έγκρισης της πώλησης ήταν περίπου 40%, πολύ υψηλότερη από ό,τι πίστευε λίγες εβδομάδες νωρίτερα.

Γιατί η Τουρκία, που είναι ήδη μια παγκόσμια στρατιωτική δύναμη, να χρειαστεί ένα τόσο προηγμένο μαχητικό αεροσκάφος; Οι ΗΠΑ έχουν κατά καιρούς εξετάσει το ενδεχόμενο πώλησης πανομοιότυπων μαχητικών αεροσκαφών στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και πρόσφατα έδειξαν ότι θα προσπαθήσουν να πουλήσουν F-35 στη Σαουδική Αραβία. Αν και το Ισραήλ εξέφρασε ανησυχίες για τέτοιες πωλήσεις, είναι σαφές ότι οι Σαουδάραβες θα χρησιμοποιήσουν αυτά τα αεροσκάφη για να αμυνθούν ενάντια στην ιρανική επιθετικότητα, όχι για να εξασκηθούν στην επίθεση κατά του Τελ Αβίβ. Αντίθετα, ο κ. Ερντογάν κηρύττει την καταστροφή του «σιωνιστικού Ισραήλ».

Το ερώτημα που τίθεται είναι γιατί μια ήδη ισχυρή στρατιωτικά χώρα χρειάζεται ένα τόσο προηγμένο οπλικό σύστημα, όταν ο ίδιος ο Ερντογάν μιλά ανοιχτά για την καταστροφή του «σιωνιστικού Ισραήλ».

Σύμφωνα με αναφορές, η τουρκική κυβέρνηση έχει εντάξει φέτος το Ισραήλ στο λεγόμενο «Κόκκινο Βιβλίο», το βασικό έγγραφο εθνικής ασφάλειας της χώρας, χαρακτηρίζοντάς το υπαρξιακή απειλή, με το επιχείρημα ότι επιδιώκει την κατάκτηση της Ανατολίας. Την ίδια στιγμή, πάνω από το ένα τρίτο των Τούρκων πολιτών θεωρούν το Ισραήλ τη μεγαλύτερη απειλή για τη χώρα τους, με τις ΗΠΑ να ακολουθούν.

Αναλυτές προειδοποιούν ότι η πώληση των F-35 θα μπορούσε να διαταράξει την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή και να υπονομεύσει το στρατιωτικό πλεονέκτημα των ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF). Ο Μάικλ Ντόραν, ειδικός στη Μέση Ανατολή στο Hudson Institute, έχει υποστηρίξει ότι η Ουάσινγκτον οφείλει να κρατά Ισραήλ και Τουρκία όσο το δυνατόν πιο μακριά, αν θέλει να αποφύγει μια μελλοντική σύγκρουση ακόμη και μεταξύ μαχητικών F-35.

Ο ιστορικός Μπέρναρντ Λιούις είχε προειδοποιήσει ήδη από το 2011 ότι η Τουρκία θα μπορούσε να μετατραπεί σε μια απειλητική ισλαμική δύναμη, την ώρα που το Ιράν θα ακολουθούσε αντίστροφη πορεία. Με δεδομένο ότι ισραηλινά, αμερικανικής κατασκευής αεροσκάφη κατέστρεψαν πρόσφατα παρωχημένα ιρανικά F-14, η άποψη που διατυπώνεται είναι ότι θα ήταν σοβαρό λάθος να εξοπλιστεί μια ολοένα και πιο επιθετική Τουρκία, με ακόμη πιο προηγμένα αμερικανικά όπλα.