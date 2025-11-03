Κάνσας: Πρώην παρουσιάστρια ειδήσεων του Fox 2 φέρεται να μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τη μητέρα της

Μια πρώην παρουσιάστρια ειδήσεων, στο Κάνσας των ΗΠΑ, κατηγορείται ότι δολοφόνησε τη 80χρονη μητέρα της μέσα στο σπίτι τους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Αστυνομικού Τμήματος της κομητείας Σέτζγουικ, οι αρχές ανταποκρίθηκαν το πρωί της Παρασκευής 31 Οκτωβρίου σε κλήση για «περιστατικό με μαχαίρι» σε κατοικία στην πόλη Γουίτσιτα.

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, εντόπισαν έξω από το σπίτι μια γυναίκα, η οποία αργότερα ταυτοποιήθηκε ως η 47χρονη Άντζελιν «Άντζι» Μοκ.

Μπαίνοντας στην κατοικία, οι αστυνομικοί βρήκαν τη 80χρονη μητέρα της, Ανίτα Έιβερς, «αναίσθητη στο κρεβάτι της με πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι». Η ηλικιωμένη μεταφέρθηκε άμεσα σε τοπικό νοσοκομείο, όπου υπέκυψε στα τραύματά της λίγες ώρες αργότερα.

Η Μοκ, σύμφωνα με την ανακοίνωση, μεταφέρθηκε επίσης στο νοσοκομείο για να της παρασχεθεί ιατρική φροντίδα για τραύματα και στη συνέχεια συνελήφθη.


Εις βάρος της ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού και έχει τεθεί υπό κράτηση με εγγύηση ύψους 1 εκατομμυρίου δολαρίων στις φυλακές της κομητείας Σέτζγουικ.

Η έρευνα για την υπόθεση βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, όπως αναφέρει η αστυνομία, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό το κίνητρο της φερόμενης δολοφονίας.

Η Άντζελιν Μοκ είχε εργαστεί στο παρελθόν ως παρουσιάστρια και ρεπόρτερ στο Fox 2 του Σεντ Λούις την περίοδο 2011-2015, σύμφωνα με το προφίλ της στο LinkedIn. Αργότερα στράφηκε στον χώρο των πωλήσεων και, τη στιγμή της σύλληψής της, εργαζόταν σε εταιρεία λογισμικού διαχείρισης δεδομένων.

