Ισραήλ: Ταυτοποίησε το λείψανο του ομήρου Λιόρ Ρουνταέφ – Aνταλλαγή με σορούς 15 Παλαιστινίων

Η κυβέρνηση του Ισραήλ επιβεβαίωσε ότι το λείψανο ομήρου που παρέδωσαν τα ισλαμιστικά κινήματα Χαμάς και Παλαιστινιακός Ισλαμικός Τζιχάντ ήταν αυτό του ισραλινοαργεντινού Λιόρ Ρουνταέφ και ότι σε αντάλλαγμα στάλθηκαν στον θύλακο 15 σοροί Παλαιστινίων.

Ο Ρουντάεφ, 61 ετών, αναπληρωτής συντονιστής ασφαλείας στο κιμπούτς Νιρ Γιτζάκ και μέλος της ομάδας πολιτικής άμυνας, σκοτώθηκε ενώ μάχονταν με ενόπλους της Χαμάς κατά την εισβολή της 7ης Οκτωβρίου 2023. Επέζησαν η σύζυγός του, Γιάφα, τα τέσσερα παιδιά του, Νόαμ, Ναντάβ, Μπαρ και Μπεν, αρκετά εγγόνια, ο πατέρας του, Γκιόρα, και τα αδέλφια του Ίντιτ και Ντόρον.

Απομένουν πλέον πέντε λείψανα ομήρων – τεσσάρων Ισραηλινών και Ταϊλανδού – που πρέπει να παραδοθούν από τη Χαμάς και συμμαχικά κινήματα στις ισραηλινές αρχές στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που εφαρμόζεται στη Λωρίδα της Γάζας από τη 10η Οκτωβρίου υπό την πίεση των ΗΠΑ.

Μετά την ανακοίνωση από το Ισραήλ πως ταυτοποιήθηκε το λείψανο του Λιόρ Ρουνταέφ, το νοσοκομείο Νάσερ της Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα του θυλάκου, γνωστοποίησε πως παρέλαβε «τα πτώματα 15 μαρτύρων καταγόμενων από τη Λωρίδα της Γάζας που κρατούνταν» από το Ισραήλ.

Μεταφέρθηκαν από τον Ερυθρό Σταυρό στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, η οποία προβλέπει πως το Ισραήλ οφείλει να παραδίδει στις αρχές στη Γάζα 15 πτώματα Παλαιστινίων για κάθε πτώμα Ισραηλινού που παραδίδεται από τη Χαμάς.

«Ώσπου να επιστρέψει ο τελευταίος»

Εθελοντής οδηγός ασθενοφόρου, ο Λιόρ Ρουνταέφ σκοτώθηκε στα 61 του χρόνια την 7η Οκτωβρίου 2023 στο Νιρ Ιτσχάκ, καθώς υπερασπιζόταν το κιμπούτς αυτό, όχι μακριά από τη Λωρίδα της Γάζας, μαζί με άλλους τέσσερις κατοίκους, κατά τη διάρκεια της εφόδου του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς που υπήρξε έναυσμα του πολέμου.

Το Φόρουμ των Οικογενειών των ομήρων, η κυριότερη συλλογικότητα στο Ισραήλ που κινητοποιείται για την επιστροφή των κρατουμένων αυτών, εξήρε τον επαναπατρισμό του λειψάνου του, κρίνοντας πως «παρά την οδύνη», η εξέλιξη προσφέρει «κάποια ανακούφιση» στους δικούς του.

«Δεν θα αναπαυτούμε ώσπου να επιστρέψει ο τελευταίος όμηρος», πρόσθεσε.

Με την εξαίρεση του Χαντάρ Γκόλντιν, αξιωματικού πεσόντα σε μάχη το 2014, κατά τη διάρκεια προηγούμενου πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, οι υπόλοιποι τέσσερις όμηροι τα λείψανα των οποίων μένουν να επιστραφούν είχαν μεταφερθεί, νεκροί, στον παλαιστινιακό θύλακο την 7η Οκτωβρίου 2023, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι το λείψανο του Χαντάρ Γκόλντιν βρέθηκε από μέλη της Χαμάς και του Ερυθρού Σταυρού, που το Ισραήλ επέτρεψε να ψάξουν σε σήραγγα σε τομέα της πόλης της Ράφας, που ελέγχεται από τον ισραηλινό στρατό, στα σύνορα της Λωρίδας της Γάζας με την Αίγυπτο.

Ούτε ο ισραηλινός στρατός, ούτε η Χαμάς έχουν αντιδράσει επίσημα ως αυτό το στάδιο.

Ο επικεφαλής των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων υποστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ συναντήθηκε χθες με την οικογένεια του Χαντάρ Γκόλντιν και την «ενημέρωσε για τις πληροφορίες που είναι γνωστές μέχρι σήμερα», ανέφεραν οι υπηρεσίες του σε ανακοίνωση Τύπου την οποία έδωσαν στη δημοσιότητα, χωρίς άλλες διευκρινίσεις.

Παρότι κινδύνευσε επανειλημμένα, η εύθραυστη κατάπαυση του πυρός συνεχίζει να τηρείται στη Λωρίδα της Γάζας από τη 10η Οκτωβρίου.

Η ισραηλινή πλευρά έχει προσάψει επανειλημμένα στη Χαμάς καθυστέρηση στη διαδικασία επιστροφής των πτωμάτων. Το παλαιστινιακό κίνημα αντιτείνει πως η βραδύτητα εξηγείται από το γεγονός πως πολυάριθμα πτώματα είναι θαμμένα στα συντρίμμια στον θύλακο, που έχει υποστεί πελώρια καταστροφή έπειτα από δυο χρόνια πολέμου.

Πηγές της Χαμάς ανέφεραν ότι από τα 300 πτώματα Παλαιστινίων που έχουν παραληφθεί, έχουν ταυτοποιηθεί ως τώρα μόλις 89.

«Έπειτα από προκαταρκτική εξέταση, διαπιστώθηκε» ότι τα 15 πτώματα που παραλήφθηκαν χθες «φέρουν τραύματα από σφαίρες καθώς και (σημάδια) που υποδεικνύουν τραύματα εξαιτίας (…) εκρήξεων», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Δρ. Άχμεντ Νταΐρ, επικεφαλής της επιτροπής του υπουργείου στην οποία ανατέθηκε η υποδοχή των λειψάνων.

