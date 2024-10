Ισραήλ: Νέος πολύνεκρος βομβαρδισμός στην Βηρυτό μετά τις μάχες στον Νότιο Λίβανο

Νέοι ισραηλινοί αεροπορικοί βομβαρδισμοί εξαπολύθηκαν τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη στην Βηρυτό, πλήττοντας μεταξύ άλλων κέντρο άμεσης βοήθειας οργάνωσης συνδεδεμένης με τη Χεζμπολάχ, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον έξι άνθρωποι, έπειτα από μια ημέρα που σημαδεύτηκε από χερσαίες μάχες στον νότιο Λίβανο, όπου οκτώ στρατιωτικοί του Ισραήλ ανακοινώθηκε ότι σκοτώθηκαν.

Μπροστά στον κίνδυνο γενίκευσης του πολέμου στην περιοχή μετά την πυραυλική επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ προχθές Τρίτη, ο Αμερικανός Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν διαβεβαίωσε χθες ότι οι ΗΠΑ αντιτίθενται σε ισραηλινά πλήγματα εναντίον ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων, αφού την προηγουμένη επαναβεβαίωσε την «πλήρη» υποστήριξή του στο Ισραήλ.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις συνέχισαν τη νύχτα την επίθεση στον Λίβανο, εξαπολύοντας τουλάχιστον 17 πλήγματα στην Βηρυτό και σε νότια προάστιά της, σύμφωνα με το επίσημο λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων (NNA στα αγγλικά, ANI στα γαλλικά).

Για δεύτερη φορά, έγινε πλήγμα στην καρδιά της λιβανικής πρωτεύουσας. Στόχος ήταν «κέντρο της πολιτικής προστασίας» του σιιτικού κινήματος που υποστηρίζεται από το Ιράν, στη Μπασούρα, στην καρδιά της πόλης, ανέφερε πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στη Χεζμπολάχ.

Απολογισμός των θυμάτων που δημοσιοποίησε το λιβανικό υπουργείο Υγείας έκανε λόγο για τουλάχιστον έξι νεκρούς και άλλους επτά τραυματίες.

Δημοσιογράφοι του AFP άκουσαν ισχυρή έκρηξη και ένιωσαν κτίρια να τρέμουν, και είδαν ασθενοφόρα να σπεύδουν επιτόπου.

Παράλληλα, ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε νέα διαταγή εσπευσμένης απομάκρυνσης των αμάχων από τομείς νοτίων προαστίων της Βηρυτού, των Χαρέτ Χράικ, Μπουρζ αλ Μπαράζνα και Χαντάθ Γαρμπ, που αναγγέλλεται νέους βομβαρδισμούς εναντίον μελών ή εγκαταστάσεων της Χεζμπολάχ.

#Breaking #Israel just bombed a health center in Bachoura – downtown #Beirut. The second time it targets areas within municipal Beirut. 5 dead so far and multiple injuries. Mass exodus from the area and surroundings. Terrified people but nowhere to go. #Gaza 2.0 & world watching pic.twitter.com/sKAosMKeFX

— Maha Yahya (@mahamyahya) October 2, 2024