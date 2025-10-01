Ισραήλ: Νέος αρχηγός της Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας ο Νταβίντ Ζίνι

Enikos Newsroom

διεθνή

ΝΤΑΒΙΝΤ ΖΙΝΙ

Η ισραηλινή κυβέρνηση ενέκρινε ομόφωνα τον διορισμό του υποστράτηγου Νταβίντ Ζίνι στην ηγεσία της Σιν Μπετ, της υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας του Ισραήλ. Ο 51χρονος Ζίνι θα αναλάβει τα καθήκοντά του στις 5 Οκτωβρίου, όπως ανακοινώθηκε την Τρίτη (30/9) από το γραφείο του πρωθυπουργού Νετανιάχου, μετά το πράσινο φως που άναψε το υπουργικό συμβούλιο.

Είχε προηγηθεί πολύμηνη δημόσια αντιπαράθεση σχετικά με την ηγεσία της Σιν Μπετ, αφού η γενική εισαγγελέας Γκαλί Μπααράβ-Μιάρα αμφισβήτησε τη νομιμότητα διορισμού νέου επικεφαλής της Σιν Μπετ, προειδοποιώντας για σύγκρουση συμφερόντων, δεδομένης της έρευνας που διεξήγαγε η εν λόγω υπηρεσία σε βάρος συνεργατών του πρωθυπουργού Νετανιάχου, οι οποίοι κατηγορούνται πως δωροδοκήθηκαν από το Κατάρ.

Το Κατάρ θεωρείται υποστηρικτής της παλαιστινιακής Χαμάς, που εξαπέλυσε μια άνευ προηγουμένου επίθεση εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, πυροδοτώντας τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Ζίνι διαδέχεται τον Ρόνεν Μπαρ, ο οποίος παραιτήθηκε τον Απρίλιο επικαλούμενος λόγους ευθιξίας, μετά την ανακοίνωση της κυβέρνησης ότι προτίθετο να τον αποπέμψει για την αποτυχία της Σιν Μπετ να αποτρέψει τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου 2023.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, dpa

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η πιο επώδυνη σχέση της ζωής σας μπορεί να είναι με κάποιον που έχει αυτά τα χαρακτηριστικά

Eva Intima PMS SOS – H SOS απάντηση στις δύσκολες ημέρες του μήνα

Υπόμνημα του Δικτύου Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών στο υπουργείο Εργασίας – Οι 7 προτάσεις που κατέθεσαν

Νίκος Δένδιας: Αλλαγές σε όλα τα επίπεδα στις Ένοπλες Δυνάμεις – Παρουσιάστηκε ο «χάρτης μετάβασης» στη νέα εποχή

Νέα οθόνη Apple και MacBook με M5 έρχονται έως το πρώτο τρίμηνο του 2026

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζετε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να κάνετε το 3 στα 3;
περισσότερα
05:32 , Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025

Φιλιππίνες: Τουλάχιστον 26 νεκροί από τον φονικό σεισμό που έπληξε τη νήσο Σεμπού – Ξεπερνούν τους 140 οι τραυματίες

Τουλάχιστον 26 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 147 τραυματίστηκαν εξαιτίας του σεισμού που έπλ...
04:50 , Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025

Τραμπ: Ανακοίνωσε συμφωνία με την Pfizer για μείωση της τιμής των φαρμάκων μέσω του Medicaid – Τα ανταλλάγματα που της έδωσε

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε απόψε ότι η φαρμακοβιομηχανία Pfizer θα μειώσει τ...
01:50 , Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025

Φιλιππίνες: Κοντά στους 20 οι νεκροί από τον ισχυρό σεισμό που έπληξε τη νήσο Σεμπού

Περίπου 20 άνθρωποι είναι ο μέχρι τώρα τραγικός απολογισμός του σεισμού που έπληξε την Τρίτη (...
01:20 , Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025

Πάπας Λέων: Εξέφρασε την ελπίδα η Χαμάς να αποδεχτεί το ειρηνευτικό σχέδιο για την Γάζα – ΒΙΝΤΕΟ

Ο πάπας Λέων ΙΔ΄ εξέφρασε το βράδυ της Τρίτης (30/9) την ελπίδα του ότι η Χαμάς θα δεχτεί εντό...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης