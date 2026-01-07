Ισραήλ: Νεκρός 18χρονος σε διαδήλωση υπερορθόδοξων εναντίον της κατάταξής τους στον στρατό

  • Δεκαοκτάχρονος σκοτώθηκε και άλλοι τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν σε διαδήλωση υπερορθόδοξων εβραίων στην Ιερουσαλήμ, εναντίον της κατάταξής τους στον στρατό.
  • Η τραγωδία συνέβη όταν λεωφορείο χτύπησε τρεις πεζούς και στη συνέχεια τον νεαρό, ο οποίος υπέκυψε επιτόπου, με αστυνομικές πηγές να αποκλείουν το ενδεχόμενο τρομοκρατικής ενέργειας.
  • Χιλιάδες υπερορθόδοξοι διαδήλωσαν εναντίον νόμου για την κατάταξή τους στον στρατό, ένα ζήτημα που προκαλεί πολεμική στο Ισραήλ και πιέσεις στην κυβέρνηση Νετανιάχου.
Δεκαοκτάχρονος σκοτώθηκε και άλλοι τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια ταραχών σε διαδήλωση υπερορθόδοξων εβραίων εναντίον της κατάταξής τους στον στρατό χθες Τρίτη στην Ιερουσαλήμ, ανακοίνωσε το Magen David Adom (MDA, «Κόκκινο άστρο του Δαυίδ»), το ισραηλινό αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού.

Λεωφορείο χτύπησε τρεις πεζούς, τραυματίζοντάς τους ελαφρά, προτού πατήσει τον νεαρό, που ήταν παγιδευμένος κάτω από το όχημα κι υπέκυψε επιτόπου, σύμφωνα με το MDA.

Δεν έγινε αμέσως σαφές αν ο νεαρός συμμετείχε στη διαδήλωση. Αστυνομικές πηγές, τις οποίες επικαλέστηκαν ισραηλινά ΜΜΕ, απέκλεισαν το ενδεχόμενο τρομοκρατικής ενέργειας.

Το θανατηφόρο συμβάν καταγράφτηκε καθώς χιλιάδες υπερορθόδοξοι διαδήλωσαν στην Ιερουσαλήμ εναντίον νόμου για την κατάταξή τους στον στρατό, ζήτημα που προκαλεί πολεμική στο Ισραήλ.

Η διαδήλωση πήρε βίαιη τροπή καθώς «μικρή ομάδα ταραχοποιών άρχισε να κλείνει δρόμους, να προκαλεί φθορές σε λεωφορεία, να βάζει φωτιά σε κάδους απορριμμάτων, να πετάει αντικείμενα και αυγά σε αστυνομικούς και να επιτίθεται σε δημοσιογράφους», σύμφωνα με ανακοίνωση της ισραηλινής αστυνομίας.

Ο οδηγός λεωφορείου που κατηγορείται για τον θάνατο είπε σε αστυνομικούς ότι το όχημά του υπέστη «επίθεση από ταραχοποιούς», κάνοντας λόγο για «ατυχές συμβάν».

«Αυτή η οδυνηρή βραδιά θα έπρεπε να αποτελέσει σήμα συναγερμού για όλους μας», σχολίασε μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης ο ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ. «Είναι καιρός να δείξουμε υπευθυνότητα, να αποκλιμακώσουμε τις εντάσεις», πρόσθεσε.

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου βρίσκεται υπό πίεση της αντιπολίτευσης, καθώς και ορισμένων από τους εταίρους του στον κυβερνητικό συνασπισμού του, να αυξήσει τον αριθμό των στρατευσίμων· όμως η κυβέρνησή του εξαρτάται από την υποστήριξη των υπερορθόδοξων.

Οι «χαρεντίμ» («θεοσεβούμενοι» στα εβραϊκά) ωφελούνται εδώ και χρόνια από απαλλαγή της υποχρεωτικής θητείας στον στρατό, που αφορά την υπόλοιπη ισραηλινή κοινωνία, η οποία αντιδρά έντονα, καθώς δεκάδες χιλιάδες επίστρατοι και έφεδροι παραμένουν κινητοποιημένοι σε πολλαπλά μέτωπα, παρά την εύθραυστη κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

Οι υπερορθόδοξοι αποτελούν το 14% του εβραϊκού πληθυσμού στο Ισραήλ και δεξαμενή περίπου 66.000 ανδρών σε ηλιακό φάσμα που σημαίνει ότι θα μπορούσαν να υπηρετήσουν στις ένοπλες δυνάμεις.

Οι κινητοποιήσεις εναντίον της στρατολογίας υπερορθόδοξων πολλαπλασιάστηκαν τους τελευταίους μήνες, και νέα πρόταση νόμου δημοσιοποιήθηκε τον Νοέμβριο, έπειτα από την απόρριψη προηγούμενης τον Ιούλιο από κόμματα που τους αντιπροσωπεύουν.

04:33 , Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026

