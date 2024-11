Ισραήλ: Έξι Ισραηλινοί στρατιώτες σκοτώθηκαν σε μάχες στον νότιο Λίβανο

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τον θάνατο έξι στρατιωτών σε πρόσφατες συγκρούσεις στον νότιο Λίβανο. Με αυτόν τον αριθμό, οι συνολικές απώλειες των ισραηλινών στρατιωτών στις συγκρούσεις με τη Χεζμπολάχ έχουν φτάσει πλέον τους 47, μετά την έναρξη της χερσαίας επιχείρησης του Ισραήλ στο Λίβανο στις 30 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, έχουν δημοσιοποιηθεί τα ονόματα πέντε από τους έξι πεσόντες στρατιώτες, ενώ το όνομα του έκτου παραμένει προς το παρόν μη δημοσιοποιήσιμο, εν αναμονή σχετικής έγκρισης.

Αυτός είναι ο υψηλότερος αριθμός απωλειών για τον ισραηλινό στρατό σε μάχη στο Λίβανο από την έναρξη της επιχείρησης τον Σεπτέμβριο.

6 IDF heroes fell in battle while defending the homeland.💔

5 names were allowed to be published.

🕯️ Captain Itai Markowitz, 22

🕯️ Sergeant Sharia Elboim, 21

🕯️ Sergeant Dror Chen, 20

🕯️ Sergeant Nir Gofer, 20

🕯️ Sergeant Shalev Yitzhak Segron, 21

May their memories be blessed. pic.twitter.com/jy19MdTcUX

— Vivid.🇮🇱 (@VividProwess) November 13, 2024