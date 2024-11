Σαν Φρανσίσκο: Ένας νεκρός έπειτα από επίθεση με μαχαίρι έξω από σταθμό τρένου – Ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη του δράστη

Ένας άνθρωπος έπεσε νεκρός έπειτα από επίθεση με μαχαίρι την Τετάρτη στην οδό Market Street, έξω από σταθμό τρένου στο Σαν Φρανσίσκο. Το περιστατικό προκάλεσε σοβαρές καθυστερήσεις στα δρομολόγια, καθώς οι αρχές προσπάθησαν να εντοπίσουν τον δράστη.

Όπως ανέφερε το CBS News, η αστυνομία του Σαν Φρανσίσκο ειδοποιήθηκε και έφτασε στον τόπο του εγκλήματος γύρω στις 5:49 το απόγευμα (τοπική ώρα). Στο σημείο βρήκαν ένα άτομο με αιμορραγία και ξεκίνησαν τις πρώτες βοήθειες.

San Francisco: A man was found stabbed along Market Street near Main Street at approximately 5:45am this morning. The man was pronounced deceased and a search for a suspect took place at the Embarcadero BART station.

Ο τραυματίας εντοπίστηκε έξω από τον σταθμό τρένου, όπου οι αστυνομικοί τού παρείχαν βοήθεια έως την άφιξη ασθενοφόρου. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών, ο άνδρας δεν κατάφερε να επιβιώσει.

Ο ύποπτος φαίνεται να διέφυγε προς το εσωτερικό του σταθμού, γεγονός που οδήγησε σε εκτεταμένη αστυνομική παρουσία και στην προσωρινή διακοπή της λειτουργίας του. Οι καθυστερήσεις στα δρομολόγια εντάθηκαν, καθώς από τις 7 το απόγευμα τα τρένα δεν σταματούσαν πλέον στον σταθμό.

Μέχρι στιγμής, η αστυνομία δεν έχει πληροφορίες για την ταυτότητα του υπόπτου, ενώ δεν έχουν γίνει συλλήψεις.

Latest update: East Street Market, off Walworth Road turned into a horror movie set today. Some old geezer went full Jason Voorhees, but instead of a hockey mask, he had “mental health issues”. 🗡️💀.

A man and a woman – were taken to hospital for treatment pic.twitter.com/A2Py3iObvk

— Shit McShitFace (@ShitMcShitface) November 10, 2024