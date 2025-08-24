Ισραήλ: Διαμαρτυρίες έξω από κατοικίες υπουργών της κυβέρνησης Νετανιάχου – «Βάλτε τέλος σε αυτόν τον πόλεμο και φέρτε πίσω όλους τους ομήρους»

Enikos Newsroom

διεθνή

Ισραήλ: Διαμαρτυρίες έξω από κατοικίες υπουργών της κυβέρνησης Νετανιάχου – «Βάλτε τέλος σε αυτόν τον πόλεμο και φέρτε πίσω όλους τους ομήρους»
Πηγή: Χ / @bringhomenow

Συγγενείς ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας διαδήλωσαν σήμερα έξω από κατοικίες Ισραηλινών υπουργών, ζητώντας κατάπαυση του πυρός και συμφωνία με την παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς για την απελευθέρωση των ομήρων.

«Δεν θα συγχωρήσουμε περαιτέρω καθυστέρηση», αναφέρει ανακοίνωση του Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων και Αγνοούμενων.

«Ακούστε τους ανθρώπους. Βάλτε τέλος σε αυτόν τον πόλεμο και φέρτε τους όλους πίσω».

Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από τα σπίτια έξι υπουργών της κυβέρνησης, περιλαμβανομένου του υπουργού Άμυνας, Ισραήλ Κατς, και του υπουργού Εξωτερικών, Γκιντεόν Σάαρ.


Άλλη μία μεγάλη ημέρα κινητοποίησης σε όλο το Ισραήλ έχει σχεδιαστεί να πραγματοποιηθεί μεθαύριο Τρίτη.

Η Χαμάς ανακοίνωσε την περασμένη Δευτέρα ότι συμφώνησε με μια νέα πρόταση των μεσολαβητών για κατάπαυση του πυρός.

Σύμφωνα με ΜΜΕ, πρόκειται για τροποποιημένη εκδοχή μιας πρότασης που είχε διαπραγματευθεί προηγουμένως ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, η οποία φέρεται να περιλαμβάνει κατάπαυση πυρός 60 ημερών στη διάρκεια της οποίας θα απελευθερωθούν δέκα όμηροι με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση Παλαιστίνιων κρατουμένων.

Συνολικά 50 όμηροι εξακολουθούν να κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας, από τους οποίους μόνον οι 20 φέρεται να είναι ζωντανοί.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει εγκρίνει σχέδιο για την κατάληψη της Πόλης της Γάζας ενώ την ίδια στιγμή αφήνει να αιωρείται προοπτική νέων διαπραγματεύσεων με τη Χαμάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Κατανομή 1,5 δισ. ευρώ του «Ελλάδα 2.0» σε 50 έργα του υπουργείου Υγείας

Orlando Bloom: Ποια θεραπεία έκανε για να απομακρύνει τα μικροπλαστικά από το σώμα του – Τελικά τα κατάφερε;

Το κύμα ανατιμήσεων στα τρόφιμα συνεχίζεται: Στα ύψη οι τιμές για φρούτα, καφέ, ψάρια και βόειο κρέας – Ο παράγοντας της κλ...

Γεωργιάδης: Η κατανομή του κονδυλίου 1,5 δισ. για τα 50 έργα του υπουργείου Υγείας

Σφάλμα των Windows μπλοκάρει τη λειτουργία «Επαναφορά του υπολογιστή μου» – Τι να κάνετε

Πρωτοφανές τετραπλό αστρικό σύστημα θα μπορούσε να αποκαλύψει μυστικά των καφέ νάνων – «Παρέχει ένα μοναδικό κοσμικό εργαστ...
περισσότερα
17:10 , Κυριακή 24 Αυγούστου 2025

Υεμένη: Αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ στην Σαναά – Αντίποινα για την επίθεση των ανταρτών Χούθι

Αεροπορικά χτυπήματα στην πρωτεύουσα της Υεμένης, Σαναά πραγματοποίησε η Πολεμική Αεροπορία το...
16:43 , Κυριακή 24 Αυγούστου 2025

Μόσχα: Τουλάχιστον ένας νεκρός από έκρηξη φιάλης αερίου σε κατάστημα παιχνιδιών – Εκκενώθηκε το κτίριο

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σήμερα από έκρηξη φιάλης αερίου σε εμβληματικό κατάστημα π...
14:21 , Κυριακή 24 Αυγούστου 2025

Τζέρι Άντλερ: Πέθανε σε ηλικία 96 ετών ο ηθοποιός της σειράς «The Sopranos»

Ο ηθοποιός Τζέρι Άντλερ, γνωστός στο κοινό μέσα από τον ρόλο του στη θρυλική σειρά «The Sopran...
14:03 , Κυριακή 24 Αυγούστου 2025

Αρκούδα «μπούκαρε» σε κατάστημα και έφαγε έναν κουβά παγωτό φράουλα – «Δεν… απολύμανε τα νύχια της»

Μια τεράστια καφέ αρκούδα εισέβαλε σε παγωτατζίδικο στην περιοχή της λίμνης Τάχο, στην Καλιφόρ...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο