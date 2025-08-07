Ιράν: «Έστειλα πληροφορίες για τις πυρηνικές εγκαταστάσεις Φορντό και Νατάνζ», λέει ο πυρηνικός επιστήμονας που εκτελέστηκε

Enikos Newsroom

διεθνή

Ιράν: «Έστειλα πληροφορίες για τις πυρηνικές εγκαταστάσεις Φορντό και Νατάνζ», λέει ο πυρηνικός επιστήμονας που εκτελέστηκε

Ο Ρουζμπέχ Βαντί, για τον οποίο κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν γνωστοποίησαν πως εκτελέσθηκε χθες, Τετάρτη, επειδή είχε δώσει πληροφορίες για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα στην Μοσάντ, την ισραηλινή υπηρεσία κατασκοπείας, ήταν και ο ίδιος πυρηνικός επιστήμονας, μετέδωσε σήμερα το κρατικό ιρανικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο IRIB.

Το πρακτορείο ειδήσεων του ιρανικού δικαστικού σώματος Mizan μετέδωσε χθες πως ο Βαντί καταδικάσθηκε για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ και επειδή διοχέτευσε πληροφορίες για έναν πυρηνικό επιστήμονα που σκοτώθηκε τον Ιούνιο κατά τις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Οι σημαντικές εγκαταστάσεις ήταν το Φορντό και η Νατάνζ (εργοστάσια εμπλουτισμού ουρανίου), για τα οποία έστειλα πληροφορίες. Τους είπα ότι ήξερα κάποια πράγματα για το Φορντό και μου είπαν (οι πράκτορες της Μοσάντ) να στείλω τα πάντα», λέει ο Βαντί σε βίντεο που περιέχει την ομολογία του, σύμφωνα με το IRIB που το δημοσιοποίησε.

«Η είσοδος και η έξοδος πυρηνικού υλικού στην Εγκατάσταση Μετατροπής Ουρανίου (UCF) και στο Σταθμό Παρασκευής Καυσίμου (FMP) ήταν πολύ σημαντικές γι’ αυτούς», προσθέτει στο βίντεο ο Βαντί, ο οποίος είχε διδακτορικό στην πυρηνική φυσική από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Αμίρ Καμπίρ.


Μια φωνή στο βίντεο λέει πως ο Βαντί συναντήθηκε πέντε φορές με πράκτορες της Μοσάντ ενώ βρισκόταν στη Βιέννη και του ζητήθηκε να ανοίξει ένα λογαριασμό κρυπτονομισμάτων για να πληρωθεί για τις υπηρεσίες του. Ο κατηγορούμενος λέει στο βίντεο πως η Μοσάντ του υποσχέθηκε ένα ξένο διαβατήριο, όταν θα ολοκλήρωνε μια μακροπρόθεσμη συνεργασία.

Οι εκτελέσεις Ιρανών καταδικασμένων για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ έχουν αυξηθεί σημαντικά φέτος, καθώς τους τελευταίους μήνες έχουν γίνει τουλάχιστον οκτώ.

Το Ισραήλ πραγματοποίησε επί 12 ημέρες τον Ιούνιο αεροπορικά πλήγματα με στόχο κορυφαίους Ιρανούς στρατηγούς, πυρηνικούς επιστήμονες και πυρηνικές εγκαταστάσεις. Το Ιράν απάντησε με ομοβροντίες πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών εναντίον του Ισραήλ.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
21:57 , Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025

Ζελένσκι: Συζήτησε με την επικεφαλής του ΔΝΤ για νέο πρόγραμμα οικονομικής βοήθειας

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι συζήτησε με την επικεφαλής του Διεθν...
20:44 , Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025

ΗΠΑ: Ελικόπτερο συνετρίβη σε φορτηγίδα σε ποταμό – 2 νεκροί

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν τη ζωή τους όταν ελικόπτερο συνετρίβη σε φορτηγίδα στον ποταμό Μισισιπ...
20:31 , Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025

Κυπριακή Δημοκρατία: Καμιά καταγγελία για παρεμπόδιση ερευνών σκάφους στην ΑΟΖ – Σε ισχύ μέχρι τις 16 Αυγούστου η ΝAVTEX

Το ερευνητικό σκάφος Fugro Gauss διενεργεί το διάστημα αυτό έρευνες στην κυπριακή ΑΟΖ για πόντ...
20:23 , Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025

Παπούα Νέα Γουινέα: Σεισμός 6 Ρίχτερ στα ανοικτά της Νέας Βρετανίας

Σεισμός μεγέθους 6 βαθμών Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στα ανοικτά των βορειοανατολικών ακτών της ...
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια