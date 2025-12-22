Ιράν: Αναφορές για πυραυλικές ασκήσεις σε Τεχεράνη, Ισφαχάν και Μασάντ

Σύνοψη από το

  • Το Ιράν πραγματοποίησε σήμερα πυραυλικές ασκήσεις σε διάφορες πόλεις, με κρατικά μέσα ενημέρωσης να αναφέρουν εκτοξεύσεις από την Τεχεράνη, την Ισφαχάν και το Μασάντ. Είναι η δεύτερη τέτοια άσκηση που αναφέρεται μέσα σε ένα μήνα.- Ωστόσο, πηγές αργότερα σήμερα αρνήθηκαν τη διεξαγωγή πυραυλικών δοκιμών, δηλώνοντας ότι οι εικόνες που κυκλοφόρησαν ήταν από «αεροσκάφη μεγάλου υψομέτρου».- Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, το Πολεμικό Ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης είχε πραγματοποιήσει διήμερη άσκηση στον Κόλπο, εκτοξεύοντας βαλλιστικούς πυραύλους και πυραύλους κρουζ.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Ιράν βαλλιστικός πύραυλος
Πηγή: ΕΡΑ

Το Ιράν πραγματοποίησε σήμερα πυραυλικές ασκήσεις σε διάφορες πόλεις, μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα μη κατονομαζόμενες πηγές και αυτόπτες μάρτυρες, σε αυτό που είναι η δεύτερη τέτοια άσκηση που αναφέρεται μέσα σε ένα μήνα.

Το NBC News μετέδωσε το Σάββατο ότι «Ισραηλινοί αξιωματούχοι ανησυχούν ολοένα και περισσότερο για την επέκταση του ιρανικού βαλλιστικού προγράμματος» και ότι «προετοιμάζονται να ενημερώσουν τον πρόεδρο (των ΗΠΑ) Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τις επιλογές για μια νέα επίθεση» κατά του Ιράν.

Το κανάλι του ιρανικού κρατικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα στο Telegram και το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Nournews δημοσίευσαν βίντεο από αυτό που φαινόταν να είναι εκτοξεύσεις πυραύλων, χωρίς να διευκρινίζουν τις τοποθεσίες που αυτές έγιναν.

Αλλα ειδησεογραφικά μέσα τόνισαν ότι οι εκτοξεύσεις πραγματοποιήθηκαν από την πρωτεύουσα Τεχεράνη και από τις πόλεις Ισφαχάν και Μασάντ.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα την αυθεντικότητα των βίντεο.

Πηγές, μιλώντας αργότερα σήμερα σε κρατικά μέσα ενημέρωσης, αρνήθηκαν ότι διεξήχθησαν πυραυλικές δοκιμές και δήλωσαν ότι οι εικόνες που κυκλοφόρησαν ήταν από «αεροσκάφη μεγάλου υψομέτρου».

Δεν δόθηκαν διευκρινίσεις σχετικά με τις αντικρουόμενες αναφορές.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, το Πολεμικό Ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης πραγματοποίησε διήμερη άσκηση με στόχο την αντιμετώπιση ξένων απειλών, εκτοξεύοντας βαλλιστικούς πυραύλους και πυραύλους κρουζ σε προσομοιωμένους στόχους στον Κόλπο.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΟΦ: Ανάκληση παρτίδων καλλυντικών προϊόντων

Ο ΙΣΑ στηρίζει την έγκυρη ενημέρωση για τα μυοσκελετικά νοσήματα

Εορταστικό τραπέζι: Διευκρινίσεις Αναγνωστόπουλου για το κόστος

Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας: Διπλό αίτημα εκταμίευσης πόρων ύψους 1,17 δισ. ευρώ υπέβαλε η Ελλάδα

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
17:09 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Πέθανε ο τραγουδιστής Chris Rea σε ηλικία 74 ετών

Σε ηλικία 74 ετών πέθανε ο Βρετανός τραγουδιστής και στιχουργός Chris Rea έπειτα από σύντομη α...
14:47 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

L’ Espresso: «Η ρεβάνς της Ελλάδας: Ήταν ένα βήμα πριν από την έξοδο από το ευρώ και πέρασε στην ανάκαμψη»

Το ιταλικό περιοδικό πολιτικής ανάλυσης «L’ Espresso» αναφέρεται στην αρχή της οικονομικής κρί...
13:29 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Ρωσία: Αναπτύσσει όπλο για να στοχεύσει τους δορυφόρους Starlink του Έλον Μασκ – Τι υποστηρίζουν μυστικές υπηρεσίες χωρών του ΝΑΤΟ

Δυο μυστικές υπηρεσίες χωρών του ΝΑΤΟ εκφράζουν ανησυχία ότι η Ρωσία αναπτύσσει ένα νέο όπλο κ...
12:55 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Τουρκία: Επίσκεψη Φιντάν και Γκιουλέρ στη Δαμασκό – Στρατηγικές συνομιλίες για τις SDF και την ασφάλεια στη Συρία

Ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας Χακάν Φιντάν και ο υπουργός Άμυνας της χώρας, Γιασάρ Γκ...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα