ΗΠΑ: Ξεκίνησε ο εμπορικός πόλεμος του Τραμπ – Οι δασμοί σε Μεξικό, Καναδά και Κίνα και οι ανακοινώσεις για αντίποινα

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε την επιβολή δασμών σε εισαγόμενα προϊόντα από τον Καναδά, το Μεξικό και την Κίνα, μια απόφαση που αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά την αμερικανική οικονομία και να κλιμακώσει τις εμπορικές εντάσεις.

Οι πρόσθετοι δασμοί για καναδικά και μεξικανικά προϊόντα διαμορφώνονται στο 25%, με εξαίρεση την ενέργεια από τον Καναδά, όπου το ποσοστό ορίστηκε στο 10%. Για τα κινεζικά προϊόντα, ο δασμός διατηρείται επίσης στο 10%, όπως είχε προαναγγείλει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Η απόφαση αυτή βασίζεται στις ανησυχίες του Τραμπ για τη διακίνηση φαιντανύλης μέσω του Καναδά, την παράνομη μετανάστευση από το Μεξικό και το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ με την Κίνα.

Οι τρεις χώρες εισήγαγαν συνολικά προϊόντα αξίας 1,3 τρισεκατομμυρίων δολαρίων στις Ηνωμένες Πολιτείες την περασμένη χρονιά, αντιπροσωπεύοντας το 40% των συνολικών αμερικανικών εισαγωγών. Παράλληλα, ο Καναδάς, το Μεξικό και η Κίνα αποτελούν βασικούς αγοραστές αμερικανικών αγροτικών προϊόντων.

Η απόφαση των ΗΠΑ αυξάνει τις πιθανότητες ενός εμπορικού πολέμου στη Βόρεια Αμερική, σύμφωνα με το Politico. Οικονομολόγοι προειδοποιούν ότι μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να επιβραδύνει την ανάπτυξη και να εντείνει τον πληθωρισμό.

Ο Λευκός Οίκος, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, τόνισε τη σημασία των νέων δασμών, υπογραμμίζοντας πως «η σημερινή ανακοίνωση είναι απαραίτητη για να λογοδοτήσουν η Κίνα, το Μεξικό και ο Καναδάς για τις δεσμεύσεις τους».

President Trump is implementing a 10 percent tariff on China until we secure the full cooperation of the Chinese government in the fight against fentanyl. China plays the central role in the fentanyl crisis that is destroying American lives.

Το Μεξικό αντέδρασε άμεσα, με την πρόεδρο Κλαούντια Σέινμπαουμ να ανακοινώνει την επιβολή αντίμετρων για την προστασία της οικονομίας της χώρας.

Η Σέινμπαουμ έδωσε εντολή στον υπουργό Οικονομίας να εφαρμόσει δασμολογικά και μη δασμολογικά μέτρα με στόχο να αντισταθμιστούν οι επιπτώσεις της αμερικανικής απόφασης.

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, η πρόεδρος του Μεξικού δήλωσε: «Το Μεξικό δεν επιθυμεί αντιπαράθεση. Στηρίζουμε τη συνεργασία μεταξύ γειτονικών χωρών», προσθέτοντας όμως ότι «τα προβλήματα δεν λύνονται με δασμούς, αλλά με διάλογο».

Παράλληλα, ανακοίνωσε την άμεση εφαρμογή του Σχεδίου Β, το οποίο περιλαμβάνει νέα δασμολογικά και εμπορικά μέτρα για την υπεράσπιση των οικονομικών συμφερόντων του Μεξικού.

Ο πρωθυπουργός του Καναδά, Τζάστιν Τριντό, ανακοίνωσε την επιβολή ανταποδοτικών δασμών σε αμερικανικά προϊόντα, ως απάντηση στην απόφαση των ΗΠΑ.

The United States has confirmed that it intends to impose 25% tariffs on most Canadian goods, with 10% tariffs on energy, starting February 4.

I’ve met with the Premiers and our Cabinet today, and I’ll be speaking with President Sheinbaum of Mexico shortly.

We did…

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) February 2, 2025