Λευκός Οίκος: Ξεκινά ο εμπορικός πόλεμος του Τραμπ – Ανακοίνωσε κι επίσημα την επιβολή δασμών σε Καναδά, Μεξικό και Κίνα

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε επίσημα την επιβολή δασμών σε εισαγόμενα προϊόντα από τον Καναδά, το Μεξικό και την Κίνα, σε μια κίνηση που εκτιμάται πως θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στην αμερικανική οικονομία.

Οι πρόσθετοι δασμοί που θα επιβληθούν σε καναδικά και μεξικανικά προϊόντα θα φτάσουν το 25%, με εξαίρεση την ενέργεια από τον Καναδά, όπου το ποσοστό ορίζεται στο 10%. Για τα κινεζικά προϊόντα, ο δασμός θα ανέρχεται επίσης στο 10%, όπως είχε προαναγγείλει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Η απόφαση αυτή βασίζεται στις ανησυχίες του Τραμπ για τη διακίνηση φαιντανύλης από τον Καναδά, την παράνομη μετανάστευση μέσω του Μεξικού και το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ με την Κίνα.

Οι τρεις χώρες εισήγαγαν συνολικά προϊόντα αξίας 1,3 τρισεκατομμυρίων δολαρίων στις Ηνωμένες Πολιτείες την περασμένη χρονιά, αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το 40% του συνόλου των αμερικανικών εισαγωγών. Παράλληλα, ο Καναδάς, το Μεξικό και η Κίνα συγκαταλέγονται στους βασικούς αγοραστές αμερικανικών αγροτικών προϊόντων.

Η απόφαση των ΗΠΑ αυξάνει τις πιθανότητες ενός εμπορικού πολέμου στη Βόρεια Αμερική, όπως αναφέρει το Politico. Οικονομολόγοι προειδοποιούν ότι μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να επιβραδύνει την ανάπτυξη στην περιοχή και να εντείνει τον πληθωρισμό.

🧵President Donald Trump is taking decisive action to protect Americans from the fentanyl crisis. Fentanyl is the leading cause of death for Americans ages 18 to 45.

Today’s tariff announcement is necessary to hold China, Mexico, and Canada accountable for their promises to halt… pic.twitter.com/qY9X2wx9CT

