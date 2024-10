ΗΠΑ: Σκληρή προειδοποίηση του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών προς το Ιράν – «Δεν πρέπει να κάνει το λάθος να ανταποδώσει»

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Λόιντ Όστιν, προειδοποίησε την Τεχεράνη να μην ανταποδώσει τις ισραηλινές επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Ιράν.

Συμπλήρωσε πως σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον ισραηλινό ομόλογό του Γιοάβ Γκάλαντ, χθες Σάββατο, υπογράμμισε τις ευκαιρίες που προκύπτουν για αποκλιμάκωση των εντάσεων στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

«Το Ιράν δεν πρέπει να κάνει το λάθος να ανταποδώσει τα ισραηλινά πλήγματα», τα οποία θα πρέπει να σηματοδοτήσουν τον τερματισμό των εκατέρωθεν επιθέσεων, δήλωσε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ.

I spoke with Israeli Minister of Defense Yoav Gallant today to discuss the Israel Defense Forces’ overnight precision strikes on military targets in Iran. I reaffirmed the United States’ ironclad commitment to Israel’s security and support for Israel’s right to defend itself.…

