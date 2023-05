ΗΠΑ: Πυροβολισμοί στην Τζόρτζια – Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε περιστατικά με πυροβολισμούς στο Moultrie στην πολιτεία Τζόρτζια των ΗΠΑ.

Ένα από τα περιστατικά εκτυλίχθηκε σε εστιατόριο McDonald’s, ενώ οι αστυνομικές αρχές ερευνούν και πυροβολισμούς σε διαφορετικό σημείο της πόλης. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό εάν τα περιστατικά συνδέονται.

«Διερευνούμε πολλά περιστατικά και υπάρχουν θύματα» ανέφερε αστυνομικός.

BREAKING: Multiple fatalities reported following shooting inside McDonald’s restaurant in Moultrie, Georgia; no suspect in custody pic.twitter.com/DtijT1TCZQ

