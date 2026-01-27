ΗΠΑ: “Πολυήμερη αεροπορική άσκηση” στη Μέση Ανατολή προανήγγειλε η Centcom

Σύνοψη από το

  • Οι ΗΠΑ προανήγγειλαν σήμερα, Τρίτη, τη διεξαγωγή μιας πολυήμερης, αεροπορικής άσκησης στη Μέση Ανατολή. Αυτό συμβαίνει σε περίοδο αντιπαράθεσης Ουάσινγκτον και Τεχεράνης με αφορμή την καταστολή διαδηλώσεων στο Ιράν.
  • Χθες, ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι κατέπλευσε στην περιοχή το αεροπλανοφόρο «Αβραάμ Λίνκολν». Η άσκηση «θα καταδείξει την ικανότητα να αναπτύσσουμε και να διατηρούμε μια αεροπορική δύναμη μάχης» στην περιοχή, ανακοίνωσε η  Centcom.
  • Δεν έχει διευκρινιστεί προς το παρόν το πού και πότε θα διεξαχθεί η άσκηση. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε απειλήσει το Ιράν, αλλά φαίνεται ότι απέσυρε την απειλή του.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

ΗΠΑ: “Πολυήμερη αεροπορική άσκηση” στη Μέση Ανατολή προανήγγειλε η Centcom

Οι ΗΠΑ προανήγγειλαν σήμερα, Τρίτη, τη διεξαγωγή μιας πολυήμερης, αεροπορικής άσκησης στη Μέση Ανατολή, σε μια περίοδο που Ουάσινγκτον και Τεχεράνη αντιπαρατίθενται με αφορμή την αιματηρή καταστολή των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στο Ιράν.

Χθες, ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι κατέπλευσε στην περιοχή το αεροπλανοφόρο «Αβραάμ Λίνκολν» και τα πολεμικά πλοία που το συνοδεύουν.

Η άσκηση αυτή «θα καταδείξει την ικανότητα να αναπτύσσουμε και να διατηρούμε μια αεροπορική δύναμη μάχης» στη Μέση Ανατολή, αναφέρεται στην ανακοίνωση του τμήματος αεροπορίας της αμερικανικής Στρατιωτικής Διοίκησης για τη Μέση Ανατολή (Centcom).

Δεν έχει διευκρινιστεί προς το παρόν το πού και πότε θα διεξαχθεί η άσκηση.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε πολλές φορές ότι θα πλήξει το Ιράν λόγω της καταστολής των διαδηλώσεων αυτόν τον μήνα, όμως φαίνεται ότι απέσυρε την απειλή αφού διαβεβαίωσε ότι η Τεχεράνη ανέστειλε τις εκτελέσεις διαδηλωτών.

(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αλτσχάιμερ: Το συχνό λάθος που κάνουμε στο δείπνο και αυξάνει κατά 69% τον κίνδυνο

Άδωνις Γεωργιάδης: Ποια είναι η κατάσταση των τραυματιών οπαδών του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία

Πνίγουν τις μικρές επιχειρήσεις οι αυξήσεις στο ρεύμα

Τι κερδίζει η Ελλάδα από την τεράστια εμπορική συμφωνία της Ευρώπης με την Ινδία

Gmail: Προβλήματα με τα φίλτρα και την αυτόματη ταξινόμηση

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
22:26 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

Συρία: Πώς οι συγκρούσεις μεταξύ του στρατού και των Κούρδων απειλούν την ειρηνευτική διαδικασία με το PKK στην Τουρκία

Οι πρόσφατες συγκρούσεις μεταξύ του στρατού και των κουρδικών δυνάμεων στη Συρία συνιστούν «πι...
22:20 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

Ρολόι της Αποκάλυψης: Ρυθμίστηκε ακόμη πιο κοντά στα Μεσάνυχτα – Τι σημαίνει αυτό για την ανθρωπότητα

Το Ρολόι της Αποκάλυψης ρυθμίστηκε για ακόμη μία φορά και έφερε τη Γη μερικά δευτερόλεπτα πιο ...
22:05 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

Νετανιάχου: Το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει την ίδρυση παλαιστινιακού κράτους

Το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει την ίδρυση παλαιστινιακού κράτους και, ασφαλώς όχι στη Γάζα, δήλωσε...
21:48 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

Μινεάπολη: Η 2ωρη συνάντηση Τραμπ – Νόεμ, οι ανακατατάξεις και οι νέες συνεργασίες για να ηρεμήσει η κατάσταση με την ICE

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκε για σχεδόν δύο ώρες με την Υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι