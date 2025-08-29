ΗΠΑ: Πολιτική κόντρα μετά τη σύλληψη δύο πυροσβεστών από την CBP

ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ CBP

Η σύλληψη δυο πυροσβεστών που συμμετείχαν σε επιχείρηση στο βορειοδυτικό τμήμα των ΗΠΑ για να ελεγχθεί δασική πυρκαγιά από μέλη της ομοσπονδιακής αστυνομικής υπηρεσίας συναρμόδιας για ζητήματα μετανάστευσης (CBP), προκάλεσε έντονες αντιδράσεις την Πέμπτη (28/8), με δημοκρατικούς πολιτικούς να καταγγέλλουν την «παράλογη» ενέργεια.

Δύο συλλήψεις κατά τη διάρκεια ελέγχου

Η σύλληψη έγινε την Τετάρτη, στην πολιτεία Ουάσιγκτον. Επιβεβαιώθηκε από την ομοσπονδιακή αστυνομική υπηρεσία που είναι αρμόδια για τα τελωνεία και τη φύλαξη των συνόρων (Customs and Border Protection, CBP). Μέλη της συνέλαβαν «δυο άτομα» που «βρίσκονταν (στις ΗΠΑ) παράτυπα», κατά τη διάρκεια επιχείρησης ελέγχου ταυτότητας 44 πυροσβεστών, κατά ανακοίνωσή της.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Seattle Times, οι δυο πυροσβέστες που συνελήφθησαν δούλευαν για ιδιωτικές εταιρείες, που ανέλαβαν υπεργολαβία και βοηθούν τις αρχές να αντιμετωπίσουν την πυρκαγιά. Η φωτιά, που βαφτίστηκε «Bear Gulch», έχει κάψει από τις αρχές Ιουλίου έκταση μεγαλύτερη από 36.000 στρέμματα σε χερσόνησο της πολιτείας Ουάσιγκτον.

«Διακινδυνεύεις τη ζωή σου εδώ πέρα για να σώσεις κόσμο. Και ιδού πώς σε μεταχειρίζονται», είπε συνάδελφος των πυροσβεστών που συνελήφθησαν στην εφημερίδα, υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Η CBP διαβεβαίωσε πως οι συλλήψεις «δεν εμπόδισαν τις επιχειρήσεις» αντιμετώπισης των πυρκαγιών.

Οι αστυνομικοί της επενέβησαν διότι συμβάσεις ανάμεσα στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση και δυο εργολήπτριες εταιρίες «ακυρώθηκαν κατόπιν ποινικής έρευνας», σημείωσε, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες για τις υποψίες σε βάρος τους.

Έντονες επικρίσεις από Δημοκρατικούς

Το επεισόδιο προκάλεσε έντονες επικρίσεις από δημοκρατικούς πολιτικές που το εξέλαβαν ως ακόμη μια απόδειξη των υπερβολών της αντιμεταναστευτικής επίθεσης που διεξάγει η κυβέρνηση του ρεπουμπλικάνου Ντόναλντ Τραμπ μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο.

Ο Μπομπ Φέργκιουσον, ο δημοκρατικός κυβερνήτης της πολιτείας Ουάσιγκτον, δήλωσε μέσω X «βαθιά ανήσυχος», προσθέτοντας πως ζήτησε από τις υπηρεσίες του να «συγκεντρώσουν περισσότερες πληροφορίες για το τι έγινε».

«Η πολιτική αυτής της κυβέρνησης για τη μετανάστευση είναι θεμελιωδώς αρρωστημένη», έκρινε από την πλευρά της η δημοκρατική γερουσιαστή Πάτι Μάρεϊ, που εκπροσωπεί την πολιτεία. «Πυροσβέστες παίζουν τη ζωή τους κορόνα γράμματα για ΟΛΟΥΣ μας κι ο Τραμπ τους θέτει υπό κράτηση», πρόσθεσε.

«Δεν υπάρχουν λέξεις για να περιγραφεί αυτή η απανθρωπιά», υπερθεμάτισε η δημοκρατική βουλεύτρια Πραμίλα Τζάιαπαλ. «Είναι παράλογο κι εντελώς ενάντιο στα συμφέροντα της Αμερικής», πρόσθεσε.

