ΗΠΑ: Πολιτική κόντρα μετά τη σύλληψη δύο πυροσβεστών από την CBP

Η σύλληψη δυο πυροσβεστών που συμμετείχαν σε επιχείρηση στο βορειοδυτικό τμήμα των ΗΠΑ για να ελεγχθεί δασική πυρκαγιά από μέλη της ομοσπονδιακής αστυνομικής υπηρεσίας συναρμόδιας για ζητήματα μετανάστευσης (CBP), προκάλεσε έντονες αντιδράσεις την Πέμπτη (28/8), με δημοκρατικούς πολιτικούς να καταγγέλλουν την «παράλογη» ενέργεια.

Δύο συλλήψεις κατά τη διάρκεια ελέγχου

Η σύλληψη έγινε την Τετάρτη, στην πολιτεία Ουάσιγκτον. Επιβεβαιώθηκε από την ομοσπονδιακή αστυνομική υπηρεσία που είναι αρμόδια για τα τελωνεία και τη φύλαξη των συνόρων (Customs and Border Protection, CBP). Μέλη της συνέλαβαν «δυο άτομα» που «βρίσκονταν (στις ΗΠΑ) παράτυπα», κατά τη διάρκεια επιχείρησης ελέγχου ταυτότητας 44 πυροσβεστών, κατά ανακοίνωσή της.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Seattle Times, οι δυο πυροσβέστες που συνελήφθησαν δούλευαν για ιδιωτικές εταιρείες, που ανέλαβαν υπεργολαβία και βοηθούν τις αρχές να αντιμετωπίσουν την πυρκαγιά. Η φωτιά, που βαφτίστηκε «Bear Gulch», έχει κάψει από τις αρχές Ιουλίου έκταση μεγαλύτερη από 36.000 στρέμματα σε χερσόνησο της πολιτείας Ουάσιγκτον.

Two members of a firefighting crew were detained by Border Patrol at the Bear Gulch Fire. This was part of an investigation by the @forestservice and @BLMNational into two contract companies.

INFO: https://t.co/duTdVXztyb A member of the crew shared this video with me. pic.twitter.com/TmdMXMPIqU — Jeremy Harris (@JeremyHarrisTV) August 28, 2025

«Διακινδυνεύεις τη ζωή σου εδώ πέρα για να σώσεις κόσμο. Και ιδού πώς σε μεταχειρίζονται», είπε συνάδελφος των πυροσβεστών που συνελήφθησαν στην εφημερίδα, υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Η CBP διαβεβαίωσε πως οι συλλήψεις «δεν εμπόδισαν τις επιχειρήσεις» αντιμετώπισης των πυρκαγιών.

Οι αστυνομικοί της επενέβησαν διότι συμβάσεις ανάμεσα στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση και δυο εργολήπτριες εταιρίες «ακυρώθηκαν κατόπιν ποινικής έρευνας», σημείωσε, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες για τις υποψίες σε βάρος τους.

Έντονες επικρίσεις από Δημοκρατικούς

Το επεισόδιο προκάλεσε έντονες επικρίσεις από δημοκρατικούς πολιτικές που το εξέλαβαν ως ακόμη μια απόδειξη των υπερβολών της αντιμεταναστευτικής επίθεσης που διεξάγει η κυβέρνηση του ρεπουμπλικάνου Ντόναλντ Τραμπ μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο.

I am aware of a criminal enforcement action taken against a federal subcontractor at the Bear Gulch Fire, and also understand that two employees of this company were subsequently detained by federal immigration officials. pic.twitter.com/t9sUmvCoMK — Commissioner of Public Lands Dave Upthegrove (@CPL_Dave) August 28, 2025

Ο Μπομπ Φέργκιουσον, ο δημοκρατικός κυβερνήτης της πολιτείας Ουάσιγκτον, δήλωσε μέσω X «βαθιά ανήσυχος», προσθέτοντας πως ζήτησε από τις υπηρεσίες του να «συγκεντρώσουν περισσότερες πληροφορίες για το τι έγινε».

«Η πολιτική αυτής της κυβέρνησης για τη μετανάστευση είναι θεμελιωδώς αρρωστημένη», έκρινε από την πλευρά της η δημοκρατική γερουσιαστή Πάτι Μάρεϊ, που εκπροσωπεί την πολιτεία. «Πυροσβέστες παίζουν τη ζωή τους κορόνα γράμματα για ΟΛΟΥΣ μας κι ο Τραμπ τους θέτει υπό κράτηση», πρόσθεσε.

«Δεν υπάρχουν λέξεις για να περιγραφεί αυτή η απανθρωπιά», υπερθεμάτισε η δημοκρατική βουλεύτρια Πραμίλα Τζάιαπαλ. «Είναι παράλογο κι εντελώς ενάντιο στα συμφέροντα της Αμερικής», πρόσθεσε.