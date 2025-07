ΗΠΑ: Ο Τραμπ δηλώνει πρόθυμος να επιτρέψει στους μετανάστες εργάτες να παραμείνουν σε φάρμες των ΗΠΑ

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη (3/7) ότι είναι διατεθειμένος να επιτρέψει σε μετανάστες εργάτες να παραμείνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, εφόσον οι αγρότες που τους απασχολούν εγγυηθούν για αυτούς.

Μιλώντας σε συγκέντρωση προεκλογικού χαρακτήρα στην πολιτεία Άιοβα —μια από τις αγροτικές πολιτείες-κλειδιά — ο Τραμπ ανέφερε πως συνεργάζεται με το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας για την υποστήριξη των αγροτών που εξαρτώνται από εποχικούς εργάτες.

⚠️ Trump Signals Two-Tier System with Forced Migrant Labor

At a Florida detention center, Trump outlined a plan where farmers “take responsibility” for undocumented workers, some on the job for over a decade.

“They’ll be responsible for these people… they know them.”

