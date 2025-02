ΗΠΑ: Ο Τραμπ απένειμε χάρη σε πρώην κυβερνήτη που είχε καταδικαστεί για διαφθορά

Ο Ντόναλντ Τραμπ απένειμε χάρη τη Δευτέρα (10/2) στον Ροντ Μπλαγκόγεβιτς, άλλοτε κυβερνήτη του Ιλινόι εκλεγμένο με τους Δημοκρατικούς, που είχε καταδικαστεί επειδή αποπειράθηκε να πουλήσει έδρα στη Γερουσία που άφησε κενή ο Μπαράκ Ομπάμα.

«Είναι τιμή μου που το κάνω», δήλωσε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος υπογράφοντας εκτελεστικό διάταγμα στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου. «Παγιδεύτηκε από πολλούς κακούς ανθρώπους, με ορισμένους από τους οποίους βρέθηκα αντιμέτωπος κι εγώ».

Moments ago, President Trump signs a full and unconditional pardon for former Illinois Governor Rod Blagojevich… pic.twitter.com/goGySF3sEH

— Dan Scavino (@Scavino47) February 10, 2025