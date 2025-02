ΗΠΑ: Στην Ουκρανία ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ, Κιθ Κέλογκ

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε τη Δευτέρα (10/2) την προσεχή επίσκεψη στην Ουκρανία του ειδικού απεσταλμένου του στρατηγού ε.α. Κιθ Κέλογκ, στον οποίο έχει αναθέσει να καταρτίσει σχέδιο για τον τερματισμό της ένοπλης σύρραξης με τη Ρωσία.

«Ναι» απάντησε ο Αμερικανός πρόεδρος στον Λευκό Οίκο απαντώντας σε ερώτηση για το ταξίδι του ειδικού απεσταλμένου του την επόμενη εβδομάδα. Ο Κιθ Κέλογκ αναμένεται στην Ουκρανία την Πέμπτη 20ή Φεβρουαρίου, ανέφερε νωρίτερα πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στις υπηρεσίες του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Thanks Rob @NEWSMAX for having me on tonight. As the President has said, “It is time” to end this war. https://t.co/FaylXRR1Od

— Keith Kellogg (@generalkellogg) February 6, 2025