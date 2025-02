Ντόναλντ Τραμπ: Υπέγραψε τα εκτελεστικά διατάγματα για τελωνειακούς δασμούς στον χάλυβα και το αλουμίνιο

Τα εκτελεστικά διατάγματα για τελωνειακούς δασμούς στον χάλυβα και το αλουμίνιο υπέγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, τα ξημερώματα της Τρίτης (11/02), ώρα Ελλάδας.

Τα νέα εκτελεστικά διατάγματα του Ντόναλντ Τραμπ προβλέπουν τελωνειακούς δασμούς ύψους 25% στον χάλυβα και στο αλουμίνιο που εισάγονται στις ΗΠΑ, ανοίγοντας νέο κεφάλαιο στον εμπορικό πόλεμο που εννοεί να εξαπολύσει ο Αμερικανός πρόεδρος εναντίον του υπόλοιπου κόσμου.

President Trump signs a 25% tariff on steel producers UNLESS they make their product in the United States.

“It’s time for our great industries to come back to America.”

