ΗΠΑ: Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βίκτορ Όρμπαν συζήτησαν το ενδεχόμενο η συνάντηση Ζελένσκι-Πούτιν να φιλοξενηθεί στη Βουδαπέστη

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν συζήτησαν τη Δευτέρα δύο κρίσιμα ζητήματα: την πορεία των ενταξιακών συνομιλιών της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την πιθανότητα να φιλοξενηθεί στη Βουδαπέστη μια συνάντηση ανάμεσα στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Τη σχετική δήλωση έκανε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, ο οποίος πρόσθεσε ότι εξετάστηκε και το ενδεχόμενο η συνάντηση να πραγματοποιηθεί στην Ελβετία. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ουγγαρία είχε προταθεί ήδη από την περασμένη εβδομάδα ως πιθανός τόπος διεξαγωγής της συνόδου κορυφής ανάμεσα στον Τραμπ και τον Πούτιν. Ωστόσο, το ένταλμα για εγκλήματα πολέμου που είχε εκδοθεί το 2023 από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο κατά του Ρώσου προέδρου προκάλεσε ενστάσεις για αρκετούς ευρωπαϊκούς προορισμούς. Έτσι, ΗΠΑ και Ρωσία κατέληξαν τελικά να συμφωνήσουν ώστε η συνάντηση να γίνει σε στρατιωτική βάση στην Αλάσκα.

Οι ίδιοι αξιωματούχοι τόνισαν ότι καμία απόφαση δεν έχει «κλειδώσει» για την επόμενη σύνοδο κορυφής, με αρκετές τοποθεσίες να βρίσκονται ακόμη στο τραπέζι. Όπως αποκάλυψε πηγή στο CNN, ο σχεδιασμός για την τριμερή συνάντηση πέρασε σε δεύτερη μοίρα, καθώς ο Τραμπ ανακοίνωσε πως θα προηγηθεί συνάντηση αποκλειστικά με τον Πούτιν και τον Ζελένσκι.

