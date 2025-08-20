Βίντεο: Δύτης κάνει παγκόσμιο ρεκόρ κρατώντας την αναπνοή του για πάνω από 29 λεπτά στο νερό

Ρεκόρ που… κόβει την ανάσα έκανε ένας δύτης, που κατάφερε να σπάσει το παγκόσμιο ρεκόρ κρατώντας την αναπνοή του μέσα στο νερό για 29 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα.

Πρόκειται για τον Κροάτη, Βίτομιρ Μάριτσιτς, αθλητή της ελεύθερης κατάδυσης που με το ρεκόρ αυτό μπήκε στο βιβλίο Γκίνες για τo «μεγαλύτερο χρονικό διάστημα που κρατήθηκε η αναπνοή εθελοντικά κάτω από το νερό».

Διπλάσια διάρκεια από ένα ρινοδέλφινο

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι, κατά τη διάρκεια του ημιώρου κατορθώματός του, ο Μάριτσιτς κράτησε την αναπνοή του για διπλάσια διάρκεια από την καταγεγραμμένη μεγαλύτερη κατάδυση ενός ρινοδέλφινου.

Μάλιστα, αυτό το απίστευτο επίτευγμα θέτει τον Κροάτη στο ίδιο επίπεδο υποβρύχιας αντοχής με μια φώκια. Σύμφωνα με τους ειδικούς, οι φώκιες μπορούν να ανταλλάξουν το 90% του αέρα στους πνεύμονές τους με μία αναπνοή, σε σύγκριση με μόνο το 20% στους ανθρώπους.

Έτσι, για να ανταγωνιστεί τους «ελεύθερους δύτες» της φύσης, ο Μάριτσιτς χρησιμοποίησε καθαρό οξυγόνο για να απαλλάξει το αίμα του από την περίσσεια αζώτου.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, ο κάτοχος του νέου παγκόσμιου ρεκόρ ανέπνεε καθαρό οξυγόνο για 10 λεπτά πριν κρατήσει την αναπνοή του, μειώνοντας τα επίπεδα οξυγόνου στο αίμα του σε πέντε φορές το κανονικό όριο.

Πώς τα κατάφερε

Στις 14 Ιουνίου, ο Βίτομιρ Μάριτσιτς πήρε θέση ξαπλώνοντας μπρούμυτα σε μια πισίνα τριών μέτρων μέσα στο ξενοδοχείο Μπρίστολ στην Οπατία της Κροατίας, μπροστά σε πέντε επίσημους κριτές και περίπου 100 θεατές.

Πριν ξεκινήσει την προσπάθειά του, χρησιμοποίησε μια φιάλη καθαρού οξυγόνου για να υποβληθεί σε μια διαδικασία που ονομάζεται απονιτρογόνωση.

Συνήθως, οι πνεύμονες ενός υγιούς ενήλικα περιέχουν περίπου 450 ml χρησιμοποιήσιμου οξυγόνου, επειδή το οξυγόνο αποτελεί μόνο περίπου το 21% του αέρα που αναπνέουμε.

Η αναπνοή καθαρού οξυγόνου σημαίνει ότι οι πνεύμονες μπορούν να προσλαμβάνουν περίπου τρία λίτρα οξυγόνου με κάθε αναπνοή, απομακρύνοντας το άζωτο από το αίμα και υπερφορτώνοντάς το με οξυγόνο.

Αυτό όχι μόνο γέμισε τα ερυθρά αιμοσφαίρια του με όσο το δυνατόν περισσότερο οξυγόνο, αλλά και διέλυσε το οξυγόνο στο πλάσμα του αίματός του – κάτι που δεν μπορεί να συμβεί υπό κανονικές συνθήκες.

Ασφαλής χρόνος άπνοιας

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, σε ιατρικό περιβάλλον, οι γιατροί μπορεί να χρησιμοποιήσουν αυτήν την τεχνική για να επεκτείνουν τον «ασφαλή χρόνο άπνοιας» ενός αναίσθητου ασθενούς – τον χρόνο που κάποιος μπορεί να περάσει με ασφάλεια χωρίς να αναπνέει.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο Μάριτσιτς χρησιμοποίησε την ίδια αρχή για να ενισχύσει σημαντικά την ικανότητά του να κρατάει την αναπνοή του.

Ωστόσο, ακόμη και με τη βοήθεια καθαρού οξυγόνου, το να κρατήσει κανείς την αναπνοή του για μισή ώρα εξακολουθεί να είναι ένα υπεράνθρωπο επίτευγμα.

Σε ανάρτησή του στο Instagram μετά το κατόρθωμά του, ο Βίτομιρ Μάριτσιτς ευχαρίστησε την ομάδα του και ανέφερε τον τρόπο με τον οποίο οργανώθηκε η όλη προσπάθεια.

