Champions League: Το θαύμα της Πάφου και ο… «magic» Τζόλης

Η Πάφος και η Κλαμπ Μπριζ πέτυχαν εντυπωσιακές εκτός έδρας νίκες και βρίσκονται ένα βήμα πριν τη League Phase του Champions League. Η κυπριακή ομάδα «άλωσε» το Βελιγράδι με 2-1 επί του Ερυθρού Αστέρα, ενώ η Μπριζ πέρασε από τη Γλασκώβη με 3-1 κόντρα στη Ρέιντζερς, με τον Χρήστο Τζόλη να πρωταγωνιστεί.

Η Μπριζ έκανε ιδανικό ξεκίνημα στο «Άιμπροξ». Μόλις στο 3′ ο Βερμάντ άνοιξε το σκορ και στο 7′ ο Τζόλης εκτέλεσε κόρνερ, με τον Σπίλερς να σκοράρει με σουτ απευθείας. Στο 20′ ο Μέχελε ανέβασε το σκορ στο 0-3, «κλειδώνοντας» ουσιαστικά τη νίκη από το πρώτο μισό. Η Ρέιντζερς μείωσε στο 50′ με τον Ντανίλο, ενώ στο 79′ βρήκε δίχτυα ξανά, αλλά το γκολ ακυρώθηκε για φάουλ. Ο Έλληνας επιθετικός ήταν από τους κορυφαίους του αγώνα, έχοντας ασίστ και καθοριστική παρουσία.

Η Πάφος ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο την αναμέτρηση στο Βελιγράδι, αφού μόλις στο πρώτο λεπτό ο Κορέια άνοιξε το σκορ. Στο 29′ οι Κύπριοι βρήκαν ξανά δίχτυα με τον Μπρούνο, αλλά το γκολ ακυρώθηκε για χέρι. Στο 52′ η ομάδα του Μιλόγεβιτς κέρδισε πέναλτι σε χέρι του Έλσνικ και ο Πεπέ ευστόχησε για το 0-2. Ο Ερυθρός Αστέρας μείωσε στο 56′ με τον Μπρούνο Ντουάρτε, που αρχικά αστόχησε σε πέναλτι αλλά πήρε το ριμπάουντ και σκόραρε με κεφαλιά. Στο 76′ οι γηπεδούχοι κέρδισαν νέο πέναλτι, ωστόσο μετά από εξέταση του VAR η απόφαση άλλαξε. Με το τελικό 1-2, η Πάφος έχει πλέον τον πρώτο λόγο για την ιστορική πρόκριση, την οποία θα κυνηγήσει στη ρεβάνς της 27ης Αυγούστου στο «Αλφαμέγα».

Με το ίδιο σκορ (1-3) πέρασε από την Ουγγαρία και η Καραμπάγκ, νικώντας τη Φερεντσβάρος και δείχνοντας έτοιμη να επιστρέψει στη φάση των ομίλων μετά από επτά χρόνια.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της Τρίτης (19/8):

Φερεντσβάρος (Ουγγαρία) – Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν) 1-3

(30′ Βάργκα – 50′ Γιάνκοβιτς, 67′ Μεντίνα, 84′ Κουρμπανλί) Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) – Πάφος (Κύπρος) 1-2

(58′ Ντουάρτε – 1′ Κορέια, 52′ πεν. Πεπέ) Ρέιντζερς (Σκωτία) – Μπριζ (Βέλγιο) 1-3

(50′ Ντανίλο – 3′ Βερμάντ, 7′ Σπίλερς, 20′ Μέχελε)

