ΗΠΑ: Μειώνει στο μισό τις στρατιωτικές της δυνάμεις στη Συρία – «Γίνεται χαμός» λέει ο Τραμπ

Το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε την Παρασκευή (18/4) την προσεχή απόσυρση περίπου χιλίων στρατιωτικών των ΗΠΑ ανεπτυγμένων στη Συρία, από το σύνολο των κάπου 2.000 που δρουν στη χώρα αυτή στο πλαίσιο του αγώνα εναντίον των τζιχαντιστών.

Οι ΗΠΑ διατηρούν στρατιωτική παρουσία στη συριακή επικράτεια για χρόνια, στο πλαίσιο διεθνούς συνασπισμού που συγκρότησαν εναντίον της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ). Η οργάνωση αυτή συνετρίβη το 2019, όμως πυρήνες της παραμένουν ενεργοί.

Statement From Chief Pentagon Spokesman Sean Parnell Announcing the Consolidation of Forces in Syria Under Combined Joint Task Force – Operation Inherent Resolve > U.S. Department of Defense > Release https://t.co/jLHKV1VC0R

Οι ΗΠΑ πρόκειται να μειώσουν «την αμερικανική παρουσία στη Συρία σε λιγότερους από χίλιους στρατιώτες τους επόμενους μήνες», ανέφερε ο Σον Παρνέλ, εκπρόσωπος Τύπου του Πενταγώνου, στην ανακοίνωση που δημοσιοποίησε.

The Trump administration is threatening to take a hard line with Syria’s new Islamist-led government, issuing demands in return for a limited easing of sanctions https://t.co/KswUCHknS8

Η αναδιάταξη δυνάμεων αυτή «αντανακλά τα σημαντικά βήματα που κάναμε για να φθείρουμε τις επιχειρησιακές δυνατότητες» του ΙΚ «στην περιφέρεια και παγκοσμίως», συνέχισε, αναφερόμενος ευρύτερα στην «επιτυχία των ΗΠΑ» στη μάχη εναντίον της οργάνωσης.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, που επέστρεψε στην προεδρία των ΗΠΑ την 20ή Ιανουαρίου, αντιμετώπιζε για καιρό με σκεπτικισμό την αμερικανική στρατιωτική παρουσία στη Συρία — και η πτώση τον Δεκέμβριο του Μπασάρ αλ Άσαντ, που αντικαταστάθηκε από συμμαχία ισλαμιστών, δεν άλλαξε τα δεδομένα γι’ αυτόν.

«Σε κάθε περίπτωση, στη Συρία γίνεται χαμός, αλλά δεν είναι φίλη μας (…) δεν είναι δική μας μάχη», έκρινε μέσω Truth Social τον Δεκέμβριο ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ βρισκόταν ακόμη σε εξέλιξη η επίθεση που έβαλε τέλος σε πενήντα χρόνια κυριαρχίας της οικογένειας Άσαντ στην εξουσία στη Δαμασκό.

Wagner in Palmyra, Syria

“They say the Syrian Army liberated Palmyra!”

“Hahahahha. Yes, look at them all over the place here!”

The regular Syrian Army was notorious for fleeing and letting Wagner fight the real battles for them… against ISIS. pic.twitter.com/5MOVcRJ1nc

