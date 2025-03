ΗΠΑ: Με εισπνοή αζώτου η πρώτη εκτέλεση θανατοποινίτη στη Λουιζιάνα εδώ και 15 χρόνια

Με εισπνοή αζώτου θα εκτελεστεί την Τρίτη (18/3) στη Λουιζιάνα των ΗΠΑ ο 46χρονος Τζέσι Χόφμαν, στην πρώτη εκτέλεση θανατοποινίτη εδώ και 15 χρόνια στη συγκεκριμένη πολιτεία. Η αμφιλεγόμενη μέθοδος, η οποία έχει χρησιμοποιηθεί μόνο στη γειτονική Αλαμπάμα, επικρίνεται από ειδικούς του ΟΗΕ ως μορφή «βασανιστηρίου».

Ο Τζέσι Χόφμαν καταδικάστηκε στην εσχάτη των ποινών για την απαγωγή, τον βιασμό και τη δολοφονία της Μέρι Έλιοτ το 1996.

Αυτήν την εβδομάδα έχουν προγραμματιστεί άλλες τρεις εκτελέσεις θανατοποινιτών – μία την Τετάρτη στην Αριζόνα και δύο την Πέμπτη, σε Φλόριντα και Οκλαχόμα – όλες με ένεση θανατηφόρου διαλύματος.

Louisiana to use nitrogen execution method it bans for cats and dogs. It plans to carry out first judicial killing in 15 years on Tuesday using technique critics call inhumane. https://t.co/TNeGa0HQae @guardian @Edpilkington @JusticesPromise @AVMAvets #JessieHoffman #deathpenalty

