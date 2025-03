Ολυμπιακός: Επίσημη καταγγελία για τις χειρονομίες του Ναν προς τους φιλάθλους των Πειραιωτών

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός προχώρησε στην επίσημη καταγγελία του Κέντρικ Ναν για τις χειρονομίες που έκανε στην αναμέτρηση για την 29η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Αμερικανός γκαρντ του Παναθηναϊκού έκανε μία χειρονομία προς τον κόσμο των «ερυθρολεύκων» έπειτα από ένα καλάθι που πέτυχε στον αιφνιδιασμό.

Μένει να φανεί λοιπόν ποια θα είναι η αντίδραση της EuroLeague και αν θα προχωρήσει σε κάποια τιμωρία του σούπερ σταρ του «τριφυλλιού» για την χειρονομία του με τα μεσαία δάχτυλα προς τον κόσμο των Πειραιωτών.

Δείτε το στιγμιότυπο:

One-handed dunk alert! 🚨@Paobcgr with the steal and @nunnbetter_ finishes it with the absolute heat! 🔥 💪 pic.twitter.com/JiaZ8xQOzo

— SKWEEK (@skweektv) March 14, 2025