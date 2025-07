ΗΠΑ – Δασμοί: Ο Τραμπ θα στείλει τις πρώτες επιστολές την Δευτέρα – Απειλεί με +10% όσους τάσσονται υπέρ των «αντιαμερικανικών πολιτικών» της BRICS

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανήγγειλε αργά το βράδυ της Κυριακής (6/7) μέσω Truth Social ότι οι πρώτες ενημερωτικές επιστολές του για τους «ανταποδοτικούς», τιμωρητικούς δασμούς που εννοεί να επιβάλει σε άλλες χώρες θα αρχίσουν να επιδίδονται στις κυβερνήσεις τους από τις 12:00 σήμερα (ώρα ανατολικής ακτής· 19:00 ώρα Ελλάδας).

Αμέσως μετά, απείλησε όσες χώρες ευθυγραμμίζονται με «τις αντιαμερικανικές πολιτικές» της συμμαχίας BRICS θα υποστούν «επιπρόσθετο δασμό 10%», πληκτρολογώντας τη λέξη «επιπρόσθετο» με κεφαλαία, όπως συνηθίζει για έμφαση.

Any Country aligning themselves with the Anti-American policies of BRICS, will be charged an ADDITIONAL 10% Tariff. There will be no exceptions to this policy. Thank you for your attention to this matter! (TS: 07 Jul 02:24 UTC)

— Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) July 7, 2025