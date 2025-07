Δυτική Όχθη: Δυο νεκροί από πυρά του ισραηλινού στρατού κοντά στη Νάμπλους

Το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής ανακοίνωσε την Κυριακή (6/7) ότι δυο άνδρες σκοτώθηκαν από πυρά του ισραηλινού στρατού κοντά στη Νάμπλους, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Ο Κουσάι Νάσερ Μαχμούντ Νάσαρ, 23 ετών, κι ο Ουίσαμ Γάσαν Χασάν Στάγεχ, 37 ετών, «σκοτώθηκαν από σφαίρες της (σ.σ. ισραηλινής) κατοχής χθες μετά το μεσημέρι στο χωριό Σαλέμ, ανατολικά της Νάμπλους», διευκρίνισε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του.

4 a.m. Palestine time — Over 100 Israeli settlers launched a violent attack on the Palestinian village of Beita, near Nablus in the West Bank. They torched fields and attempted to set homes ablaze.

Defenseless Palestinian residents confronted them and pushed them back. pic.twitter.com/pywSd2Hq2M

— Ihab Hassan (@IhabHassane) July 6, 2025