Νετανιάχου: Δηλώνει πεπεισμένος πως η συνάντησή του με τον Τραμπ μπορεί «να συμβάλει» στην επίτευξη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός και απελευθέρωσης ομήρων

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε την Κυριακή (6/7) πριν από την αναχώρησή του για την Ουάσινγκτον για την συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ ότι μπορεί «να συμβάλει» στην επίτευξη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός και απελευθέρωσης ομήρων στην Γάζα.

«Ενεργούμε για να επιτύχουμε αυτήν την συμφωνία, με τους όρους που έχουμε αποδεχθεί. Έστειλα μία διαπραγματευτική ομάδα με σαφείς οδηγίες. Πιστεύω ότι η συνάντηση με τον πρόεδρο Τραμπ μπορεί με βεβαιότητα να συμβάλει στην προώθηση αυτού του αποτελέσματος που όλοι ελπίζουμε», δήλωσε ο Νετανιάχου στους δημοσιογράφους στην πίστα του αεροδρομίου Μπεν Γκουριόν.

Israel’s Prime Minister Benjamin #Netanyahu @netanyahu is en route to Washington. Tomorrow, he’ll meet @POTUS for the third time since #Trump returned to office. With each visit, the agenda grows. So what’s on the table this time? My latest report. pic.twitter.com/wOiQ79sWyU

— Misha Komadovsky (@komadovsky) July 6, 2025