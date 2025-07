Νετανιάχου: Χαρακτηρίζει «απαράδεκτες» τις απαιτήσεις της Χαμάς ενόψει των συνομιλιών για τη Γάζα

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι στέλνει διαπραγματευτική ομάδα στο Κατάρ, την Κυριακή (6/7) για συνομιλίες σχετικά με την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, αλλά κατηγόρησε τη Χαμάς για αλλαγές στην πρόταση που δεν είναι αποδεκτές από την πλευρά του Ισραήλ.

«Οι αλλαγές που επιδιώκει να κάνει η Χαμάς στην πρόταση του Κατάρ μας μεταφέρθηκαν το βράδυ της Παρασκευής και είναι απαράδεκτες για το Ισραήλ», ανέφερε ανακοίνωση το γραφείου του πρωθυπουργού του Ισραήλ.

