Ισραήλ: Δέσμευση Νετανιάχου για επιστροφή όλων των ομήρων εν μέσω επιχειρήσεων στη Γάζα

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου υποσχέθηκε την Πέμπτη (3/7) να φέρει πίσω όλους τους ομήρους που εξακολουθούν να κρατούνται από ένοπλες παλαιστινιακές οργανώσεις στη Γάζα, την ώρα που συνεχίζεται η αιματηρή ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση στον θύλακα.

Σύμφωνα με την υπηρεσία πολιτικής προστασίας της Γάζας, τουλάχιστον 73 άνθρωποι σκοτώθηκαν την Πέμπτη από ισραηλινές επιθέσεις, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης εκστρατείας κατά της Χαμάς.

Ο Νετανιάχου δέχεται έντονες πιέσεις να εξασφαλίσει την επιστροφή των ομήρων, έπειτα από τη δήλωση του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι το Ισραήλ συμφώνησε σε κατάπαυση του πυρός 60 ημερών με την παλαιστινιακή ένοπλη οργάνωση Χαμάς — μια συμφωνία που θα μπορούσε να οδηγήσει στην απελευθέρωση των κρατουμένων.

Prime Minister Benjamin Netanyahu and his wife Sara, visited Kibbutz Nir Oz:

“I feel a deep commitment to ensure the return of all of our hostages and to working here to rebuild this kibbutz.”https://t.co/bPdyC6FJ9g pic.twitter.com/V9mtTLh43J

— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) July 3, 2025