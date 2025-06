Μέση Ανατολή: Ισραηλινοί στρατιώτες πυροβόλησαν και σκότωσαν έναν 15χρονο στη Δυτική Όχθη

Η Παλαιστινιακή Αρχή ανακοίνωσε την Τετάρτη (25/6) ότι ένας 15χρονος σκοτώθηκε από Ισραηλινούς στρατιώτες στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Συγκεκριμένα, ο μικρός Ραγιάν Τάμερ Χουσίγια δέχτηκε μια σφαίρα στον λαιμό, όταν τον πυροβόλησαν οι Ισραηλινοί στρατιώτες, στην πόλη Αλ Γιαμούν, στα βορειοδυτικά της Τζενίν, ανέφερε το υπουργείο Υγείας που εδρεύει στη Ραμάλα.

Νωρίτερα, η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος έκανε γνωστό ότι ομάδες της περιέθαλψαν έναν έφηβο που είχε «τραυματιστεί σοβαρά» στην Αλ Γιαμούν, αλλά δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή.

Palestinains particpat in the funeral processtion of 15-year-old Rayan Thamer Houshiya, who was shot and killed by Israeli occupation forces in the town of Al-Yamun, west of Jenin in the northern West Bank.#Israel pic.twitter.com/9OQW9779Hr

— Al-Jarmaq News (@Aljarmaqnetnews) June 25, 2025