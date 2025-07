ΗΠΑ – Τραμπ: «Γελοία» απόφαση η δημιουργία κόμματος από τον Έλον Μασκ – «Η δημιουργία τρίτου κόμματος απλά επιτείνει τη σύγχυση»

Ο 47ος εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτήρισε την Κυριακή «γελοία» την απόφαση να δημιουργήσει νέο πολιτικό κόμμα που ανακοίνωσε την προηγουμένη ο δισεκατομμυριούχος Ίλον Μασκ, πρώην σύμμαχος και συνεργάτης του.

«Νομίζω πως είναι γελοίο να δημιουργείς τρίτο κόμμα. Είχαμε τρομερή επιτυχία με το ρεπουμπλικανικό κόμμα», είπε ο μεγιστάνας των ακινήτων προτού επιβιβαστεί στο προεδρικό αεροσκάφος για να επιστρέψει στην Ουάσιγκτον.

«Νομίζω πως η δημιουργία τρίτου κόμματος απλά επιτείνει τη σύγχυση», πρόσθεσε.

BREAKING 🚨 Donald Trump just broke his silence on Elon Musk creating a third party:

“Third parties have never worked. So he can have fun with it, but I think it’s ridiculous”

I STAND WITH THE MAGA PARTY 🔥

pic.twitter.com/Zlhj3t7OyM

