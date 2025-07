Υεμένη: Προειδοποίηση εκκένωσης σε λιμάνια και σταθμό ηλεκτρικής ενέργειας που ελέγχονται από τους Χούθι έδωσαν οι IDF

Προειδοποίηση για εκκένωση λιμανιών και σταθμών ηλεκτρικής ενέργειας που ελέγχονται από τους Χούθι στην Υεμένη, μεταξύ των οποίων και αυτό της Χοντέιντα έδωσαν οι IDF, ενόψει αεροπορικού χτυπήματος, αναφέρουν οι Times of Israel.

Μάλιστα, υπάρχουν αναφορές για εκρήξεις που ακούστηκαν στο λιμάνι της Χοντέιντα στην Υεμένη σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες που επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

About an hour ago, IDF spokesperson in Arabic issued an evacuation warning for the ports of Ras Isa, Hudaydah, and Al-Salif, as well as the Hudaydah and Ras Al-Khatib power stations.

It has now apparently begun pic.twitter.com/gr4C8x5WOU

