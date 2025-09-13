ΗΠΑ: Αστυνομικός της ICE σκότωσε άνδρα σε προάστιο του Σικάγο κατά τη διάρκεια απόπειρας σύλληψης

Enikos Newsroom

διεθνή

ΗΠΑ ICE

Πράκτορας της ομοσπονδιακής αστυνομικής υπηρεσίας αρμόδιας για τη μετανάστευση (ICE) πυροβόλησε και σκότωσε την Παρασκευή (12/9) έναν άνδρα, καθώς αστυνομικοί προσπαθούσαν να τον συλλάβουν σε προάστιο του Σικάγο στις ΗΠΑ, ανακοίνωσαν το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) και τοπικοί αξιωματούχοι.

Πάτρα: Σοβαρό τροχαίο στην περιοχή της Παραλίας – Δύο τραυματίες

Οδήγησε το αυτοκίνητό του πάνω σε αστυνομικούς

Αστυνομικοί της ICE έκαναν έλεγχο σε όχημα για να συλλάβουν τον Σιλβέριο Βιγιέγας-Γκονθάλες όταν ο τελευταίος οδήγησε το αυτοκίνητό του πάνω σε αστυνομικούς, ανέφερε το DHS, χωρίς να διευκρινίζει την εθνικότητα του άνδρα.

«Αρνήθηκε να ακολουθήσει τις οδηγίες των πρακτόρων και οδήγησε το αυτοκίνητό του προς το μέρος τους. Ένας από τους αξιωματικούς της ICE χτυπήθηκε από το αυτοκίνητο και παρασύρθηκε σε μεγάλη απόσταση. Φοβούμενος για τη ζωή του, χρησιμοποίησε το όπλο του», πρόσθεσε το υπουργείο.

ΟΗΕ: Ελλάδα και 42 χώρες καταδικάζουν τις ρωσικές παραβιάσεις στον εναέριο χώρο της Πολωνίας

«Ο αξιωματικός υπέστη πολλαπλά τραύματα και νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση. Ο παράνομος μετανάστης κηρύχθηκε νεκρός», τόνισε το υπουργείο. Ο Σιλβέριο Βιγιέγας-Γκονθάλες είχε «ιστορικό επικίνδυνης οδήγησης. Εισήλθε στη χώρα σε άγνωστη ημερομηνία», σημείωσε το DHS, δικαιολογώντας τον χαρακτηρισμό του ως «εγκληματία». Παράλληλα τόνισε πως ο αστυνομικός έκανε «αναλογική χρήση βίας».

Η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε την Δευτέρα ότι εξαπολύει επιχείρηση της ICE στο Σικάγο, εναντίον των «χειρότερων από τους χειρότερους εγκληματίες παράνομους μετανάστες», ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος απειλούσε να αναπτύξει στη μεγαλούπολη την εθνοφρουρά. Οι απειλές του Τραμπ αντιμετωπίστηκαν με διαμαρτυρίες σε όλο το Σικάγο και τα γύρω προάστια. Ο πρόεδρος δήλωσε σήμερα ότι θα στείλει στρατεύματα της Εθνοφρουράς στο Μέμφις του Τενεσί.

Η επιχείρηση, που βαφτίστηκε «Midway Blitz», θα βάλει στο στόχαστρο «εγκληματίες παράνομους μετανάστες που τρομοκρατούν Αμερικανούς» στο Ιλινόι, την πολιτεία όπου βρίσκεται η τρίτη μεγαλύτερη πόλη των ΗΠΑ, ανέφερε το υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας (DHS) στο δελτίο Τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα.

Έντονες αντιδράσεις

Η Λίλιαν Χιμένεθ, βουλευτής της πολιτείας για την 4η περιφέρεια του Ιλινόις στο Σικάγο, επέκρινε την ICE για τον θάνατο στο Φράνκλιν Παρκ, ένα προάστιο του Σικάγο. «Αυτό θέτει σε κίνδυνο ολόκληρη την κοινότητά μας, ο τρόπος με τον οποίο η ICE λειτουργεί», είπε. «Τώρα είδαμε τις απόλυτες, φρικτές συνθήκες για τις οποίες ανησυχούσαμε όλοι. Στέρησαν τη ζωή ενός μέλους της κοινότητάς μας», είπε.

Το DHS ανέφερε στην ανακοίνωσή του ότι το περιστατικό συνέβη στο Σικάγο. Η Χιμένεθ και ο κυβερνήτης του Ιλινόις, Τζέι Ρόμπερτ Πρίτσκερ δήλωσαν ότι συνέβη στο Φράνκλιν Παρκ.

«Ο λαός του Ιλινόις δικαιούται μια πλήρη, τεκμηριωμένη καταγραφή του τι συνέβη σήμερα για να διασφαλιστεί η διαφάνεια και η λογοδοσία», τόνισε ο Πρίτσκερ με ανάρτηση στο X.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters-AFP

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τι πρέπει να κάνετε το βράδυ για να χάσετε βάρος; Το μυστικό για να ξεκολλήσετε τον μεταβολισμό

Άδωνις Γεωργιάδης: Τα κίνητρα στο ΕΣΥ δουλεύουν- Από τις 246 θέσεις που προκηρύχθηκαν μόνο 2 είναι χωρίς υποψηφιότητα

Παπασταύρου στον ΑΝΤ1: «Η ενέργεια είναι η καρδιά της ανάπτυξης και όπλο γεωπολιτικής ισχύος»

ΔΕΔΔΗΕ: Προσοχή στις απάτες – Τι πρέπει να γνωρίζετε

Γιατί η χρήση VPN είναι πιο σημαντική από ποτέ

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζετε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να κάνετε το 3 στα 3;
περισσότερα
02:00 , Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025

Γαλλία: O οίκος αξιολόγησης Fitch υποβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της χώρας

Ο οίκος αξιολόγησης Fitch υποβάθμισε την Παρασκευή (12/9) την πιστοληπτική ικανότητα της Γαλλί...
01:45 , Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025

Βίντεο: Η στιγμή που φορτηγό πέφτει σε συγκεντρωμένους σε θρησκευτικό φεστιβάλ στην Ινδία – Σκληρές εικόνες

Βίντεο που προκαλεί ανατριχίλα κάνει τον γύρο του διαδικτύου, όπου αποτυπώνεται η στιγμή που έ...
23:32 , Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025

Τάιλερ Ρόμπινσον: Το παρελθόν του 22χρονου δολοφόνου του Τσάρλι Κερκ – Οι Ρεπουμπλικάνοι γονείς του, οι φωτογραφίες με όπλα και οι φράσεις που χάραξε στις σφαίρες

Έπειτα από ένα ανθρωποκυνηγητό δύο ημερών για την εξιχνίαση της δολοφονίας του συντηρητικού ακ...
23:30 , Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025

Γάζα: 50 νεκροί την Παρασκευή σε ισραηλινές επιθέσεις καθώς οι IDF εντείνουν τις επιδρομές

Πενήντα άνθρωποι έχουν σκοτωθεί συνολικά από το πρωί της Παρασκευής (12/9) από ισραηλινά πυρά ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος