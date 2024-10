Η συγκλονιστική μαρτυρία της Βλάντα για την 7η Οκτωβρίου: Έγινε γνωστή ως η «γυναίκα με τα κόκκινα» – «Δεν ήθελα να πάω στο φεστιβάλ»

Η 7η Οκτωβρίου 2023 θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη πολλών ανθρώπων, καθώς η τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ κόστισε τη ζωή σε 1.200 άτομα και προκάλεσε ανείπωτη οδύνη. Ανάμεσα στους επιζώντες, η Βλάντα Πατάποφ, γνωστή ως η «γυναίκα με τα κόκκινα», αναγκάστηκε να βιώσει μια εφιαλτική πραγματικότητα.

Ένα χρόνο μετά, ανοίγει την καρδιά της στην Daily Mail για να μοιραστεί τη συγκλονιστική της εμπειρία, που την έχει στιγματίσει για πάντα. Η ιστορία της Βλάντα, με καταγωγή από την Ουκρανία, είναι ένας συνδυασμός τρόμου, επιβίωσης και ελπίδας, που αποτυπώνει την απελπισία αλλά και την ανθεκτικότητα των ανθρώπων που έχουν βρεθεί σε ανάλογες καταστάσεις. Αν και το τραύμα της παραμένει ανοιχτό -παλεύει με το μετατραυματικό στρες-, η επιθυμία της να προχωρήσει και να ζήσει μια ζωή γεμάτη αγάπη για την κόρη της είναι η κινητήρια δύναμή της.

Η Βλάντα, 26 ετών, αποφάσισε να παραστεί στο φεστιβάλ Nova την τελευταία στιγμή, μαζί με τον φίλο της Ματάν και τη φίλη τους Μάι. Αυτή η απόφαση αποδείχθηκε μοιραία, καθώς η ατμόσφαιρα που επικρατούσε στο φεστιβάλ ήταν ήδη περίεργη.

«Η Ρόμι ήταν τόσο ήσυχη, πάντα είναι ζωηρή και παίζει με τα παιχνίδια της, αλλά εκείνη την ημέρα ήταν σιωπηλή, και είμαι σίγουρη ότι διαισθανόταν ότι κάτι κακό θα συνέβαινε», θυμάται η Βλάντα, προσπαθώντας να επεξεργαστεί την κατάσταση που επικρατούσε πριν αναχωρήσουν για το φεστιβάλ.

Αυτή η ανησυχία την ακολούθησε καθώς πλησίαζε η ημέρα του φεστιβάλ, και η Βλάντα ένιωθε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. «Το περίεργο είναι ότι δεν ήθελα να πάω στο φεστιβάλ. Ήταν κάτι της τελευταίας στιγμής», αναφέρει.

Όταν έφτασαν στο φεστιβάλ, η Βλάντα θυμάται ότι το κλίμα ήταν περίεργο. «Η ατμόσφαιρα ήταν πολύ παράξενη. Οι άνθρωποι διασκέδαζαν και χόρευαν, αλλά εγώ δεν είχα ενέργεια – και δεν χόρεψα τόσο πολύ όσο συνηθίζω όταν πηγαίνω σε αυτά τα φεστιβάλ», λέει.

Παρά τη ευφορία που επικρατούσε γύρω της, η Βλάντα ένιωθε ανήσυχη. «Σκέφτηκα ότι ήταν περίεργο να διεξάγεται ένα φεστιβάλ τόσο κοντά στα σύνορα με τη Γάζα, δεδομένου ότι οι ρουκέτες πέφτουν κατά καιρούς», προσθέτει στην αφήγησή της.

Όμως, η επιθυμία της να απολαύσει τη ζωή, την έκανε να παραβλέψει αυτές τις εσωτερικές ανησυχίες.

Στις 6 το πρωί, ενώ η Βλάντα κοιμόταν, οι σειρήνες που ήχησαν στο κινητό της από το μαζικό προειδοποιητικό μήνυμα έκτακτης ανάγκης την ξύπνησαν. «Ακούστηκαν πυροβολισμοί και αμέσως κατάλαβα ότι κάτι σοβαρό συνέβαινε», περιγράφει.

Ο πανικός κυριάρχησε και ο Ματάν άρχισε να φωνάζει. «Μου φώναξε ότι πρέπει να τρέξουμε για το αυτοκίνητο. Οι πύραυλοι άρχισαν να πέφτουν και ο κόσμος έτρεχε πανικόβλητος», θυμάται.

Η κατάσταση εκτροχιάστηκε γρήγορα, καθώς οι τρομοκράτες της Χαμάς εισέβαλαν και σκότωναν αδιάκριτα τους παρευρισκόμενους. «Ο κόσμος νόμιζε ότι ήταν μια τυπική ρουτίνα επιθέσεων από τη Γάζα, αλλά δεν ήταν».

Η Βλάντα, ο Ματάν και η Μάι προσπαθούσαν να φύγουν με το αυτοκίνητο, ωστόσο, η διαφυγή τους δεν ολοκληρώθηκε λόγω του χάους που επικρατούσε. «Ήταν απλώς χάος, υπήρχαν εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα παντού και καταφέραμε να φτάσουμε σε ένα καταφύγιο κατά μήκος του δρόμου, όπου ένας αστυνομικός μας φώναξε να συνεχίσουμε να οδηγούμε προς τα ανατολικά αν θέλαμε να μείνουμε ζωντανοί», περιγράφει.

Οι σφαίρες άρχισαν να πέφτουν βροχή γύρω τους και η Βλάντα ένιωθε ότι ο κόσμος γύρω της κατέρρεε.

Ο Μάταν συνέχισε να οδηγεί, σύμφωνα με τις περιγραφές της Βλάντα, αλλά δεν απομακρύνθηκαν πολύ. Τότε είδαν μαχητές της Χαμάς σε αυτοκίνητα, ποδήλατα και φορτηγά να έρχονται προς το μέρος τους πυροβολώντας, «οπότε προσπαθήσαμε να διασχίσουμε το χωράφι αλλά κολλήσαμε, έτι όλοι βγήκαμε έξω και αρχίσαμε να τρέχουμε για τις ζωές μας».

Σε εκείνο το σημείο, η Βλάντα χωρίστηκε από τον Ματάν και ξεκίνησε να τρέχει με τη Μάι. Όταν έφτασαν σε κάποια δέντρα έβαλαν τα κλάμματα. «Δεν ξέραμε τι να κάνουμε ή πού να πάμε και το μόνο που μπορούσα να σκέφτομαι ήταν η Ρόμι. Συνέχιζα να βλέπω το πρόσωπό της και έλεγα ότι κάποιος πρέπει να επιβιώσει για εκείνη».

Η Βλάντα και η Μάι βρήκαν τελικά καταφύγιο στο αυτοκίνητο ενός άνδρα που τις βοήθησε να διαφύγουν. «Ήταν ο Γιοσέφ Μπεν Αβού, ο άγγελός μου», λέει. «Πέρασα από τις πιο τρομακτικές στιγμές, αλλά εκείνος μας έσωσε. Ήταν η ελπίδα μας μέσα στο χάος».

Vlada Patapov – a 25-year-old Ukrainian-born mother of one, was running for her life during Nova festival massacre in Israel. She survived by being picked up by this car. Her husband, miraculously, survived despite not fitting into the car. pic.twitter.com/YfaRGb6z5l

— Aleksey🇲🇩🇺🇦🇺🇸🇮🇱 (@hryashetvorobka) December 10, 2023