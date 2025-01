Η σφοδρή κακοκαιρία Eowyn πλήττει Ιρλανδία και Σκωτία με ακραίους ανέμους – Άδειασαν τα ράφια στα σούπερ μάρκετ

Η κακοκαιρία Éowyn (Storm Éowyn), η οποία πλήττει αυτή τη στιγμή την Ιρλανδία και τη Σκωτία, φέρνει ανέμους που ξεπερνούν τα 180 χλμ/ώρα, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές και σοβαρά προβλήματα στις συγκοινωνίες.

Είναι η ισχυρότερη καταιγίδα που έχει πλήξει την περιοχή από την περίφημη καταιγίδα της δεύτερης ημέρας των Χριστουγέννων (26/12) του 1998. Οι κρατικές υπηρεσίες έχουν εκδώσει μια σειρά από προειδοποιήσεις για επικίνδυνες καιρικές συνθήκες.

Προειδοποιήσεις και μέτρα προστασίας

Για πρώτη φορά στην ιστορία της Ιρλανδίας, εκδόθηκαν κόκκινες προειδοποιήσεις και για τα δύο κράτη της (Δημοκρατία της Ιρλανδίας και Βόρεια Ιρλανδία), με τον επικεφαλής της Εθνικής Ομάδας Συντονισμού Εκτάκτων Ανάγκης της Ιρλανδίας, Keith Leonard, να δηλώνει: «Πρόκειται για ένα καταστροφικό, επικίνδυνο και καταλυτικό καιρικό φαινόμενο».

Red warnings for #StormÉowyn have been updated as follows. These changes are because the latest forecast shows the system clearing out slightly earlier than forecasted yesterday. pic.twitter.com/AistGVDQsi — Met Éireann (@MetEireann) January 23, 2025



Ο Leonard προειδοποίησε ότι η καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ζημιές σε ανθρώπινες ζωές και περιουσίες.

Ο ίδιος τόνισε την ανάγκη για μέτρα προφύλαξης. «Το πιο σημαντικό μήνυμα σήμερα είναι ότι όλοι πρέπει να παραμείνουν σε ασφαλή μέρη για τη διάρκεια των κόκκινων προειδοποιήσεων».

Ο Leonard, από το Δουβλίνο, κάλεσε επίσης τους πολίτες να προετοιμαστούν κατάλληλα, φορτίζοντας κινητά τηλέφωνα και φακούς, καθώς η καταιγίδα αναμένεται να προκαλέσει εκτεταμένες διακοπές ρεύματος.

Serious here in Mayo. Now the area has lost power. The sound and power of the wind is unreal. Gusting at 141kmh. The peak is still 2 hours away. Mother Nature is making her presence known. #StormÉowyn #westofireland #countymayo @CarlowWeather pic.twitter.com/Q5S9nV4feA — James Heneghan (@light333__) January 24, 2025

Προβλήματα στις μετακινήσεις

Η καταιγίδα έχει προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στις συγκοινωνίες, με ακυρώσεις πτήσεων από τα αεροδρόμια Γλασκώβης και Εδιμβούργου, καθώς και από το Διεθνές Αεροδρόμιο του Μπέλφαστ.

Η εταιρεία σιδηροδρόμων ScotRail, ανέστειλε όλες τις υπηρεσίες στη Σκωτία την Παρασκευή, προειδοποιώντας ότι «δεν είναι ασφαλές να λειτουργούν οι επιβατικές υπηρεσίες λόγω των καιρικών συνθηκών».

Ο διευθυντής της εταιρείας CalMac, η οποία διαχειρίζεται τα φέρι στον δυτικό τομέα της Σκωτίας, ανακοίνωσε την ακύρωση όλων των υπηρεσιών της για την Παρασκευή λόγω των επικίνδυνων ανέμων.

Οι αρμόδιοι για τις μεταφορές στη Σκωτία και τη Βόρεια Ιρλανδία προειδοποίησαν για κινδύνους κατά τη διάρκεια της καταιγίδας, καλώντας τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν τις ακτές και τις περιοχές με έντονες καιρικές συνθήκες.

Η υπουργός Μεταφορών της Σκωτίας, Fiona Hyslop, προειδοποίησε για «εκτεταμένες διακοπές στις συγκοινωνίες» και κάλεσε τους πολίτες να αποφύγουν τα ταξίδια, ιδιαίτερα στις περιοχές που βρίσκονται υπό κόκκινη προειδοποίηση.

Ακραία καιρικά φαινόμενα

Η καταιγίδα Éowyn έχει ήδη προκαλέσει καταστροφές σε περιοχές της Σκωτίας και της Βόρειας Ιρλανδίας. Η αρχή του καιρικού φαινομένου συνοδεύτηκε από ανέμους που ξεπέρασαν τα 180 χιλιόμετρα την ώρα.

Hi Everyone, quick update from Matt, who has been onsite all night to monitor our animals. high time was just after 12, & flooding started by 2.30am. Matt is safe but this is some of the worst we’ve seen. Please stay indoors & stay safe @villagesalthill @GalwayCityCo #StormÉowyn pic.twitter.com/6hDINomiv2 — Galway Atlantaquaria (@GalwayAquarium) January 24, 2025



Ο Eoin Sherlock, επικεφαλής του τμήματος πρόγνωσης καιρού της Met Eireann, ανέφερε: «Η καταιγίδα πλησιάζει τη νοτιοδυτική ακτή απόψε και αναμένεται να εξαπλωθεί βόρεια σε όλη τη χώρα. Αναμένουμε ανέμους που θα ξεπεράσουν τα 130 χιλιόμετρα την ώρα, γεγονός που είναι εξαιρετικά ασυνήθιστο».

«Οι προειδοποιήσεις του Μετεωρολογικού Γραφείου είναι σαφείς. Οι επιπτώσεις περιλαμβάνουν κινδύνους για τη ζωή, ζημιές σε κτίρια και υποδομές, και διακοπές στις συγκοινωνίες και την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας», είπε ο πρώτος υπουργός της Σκωτίας, John Swinney.

Πρόσθεσε ότι οι πολίτες δεν πρέπει να ταξιδεύουν, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη τήρησης των οδηγιών από τις αρχές.

Άδεια ράφια σε σούπερ μάρκετ

Ο συναγερμός που εκδόθηκε από τις αρχές έχει δημιουργήσει έντονη ανησυχία στους κατοίκους των επηρεαζόμενων περιοχών, με αποτέλεσμα να καταγράφονται άδεια ράφια σε σούπερ μάρκετ, καθώς πολλοί πολίτες σπεύδουν να προμηθευτούν τα απαραίτητα εν όψει των επικείμενων δύσκολων καιρικών συνθηκών.