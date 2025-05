Η Ρωσία κατάσχεσε ελληνόκτητο τάνκερ στη Βαλτική Θάλασσα – Η ανακοίνωση του υπουργείο Εξωτερικών της Εσθονίας

Οι αρχές της Ρωσίας έχουν συλλάβει ελληνόκτητο πετρελαιοφόρο μετά την αναχώρησή του από ένα λιμάνι της Εσθονίας στη Βαλτική Θάλασσα, ανακοίνωσε σήμερα το εσθονικό υπουργείο Εξωτερικών.

Το πλοίο ακολουθούσε ένα καθορισμένο κανάλι πλοήγησης έξω από το λιμάνι της πόλης Σίλαμαε (βορειανατολική Εσθονία), το οποίο διέρχεται από τα ρωσικά χωρικά ύδατα, διευκρινίζει το υπουργείο σε ανακοίνωσή του.

Το υπό σημαία Λιβερίας δεξαμενόπλοιο ανήκει σε ελληνική εταιρία, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Today Russia detained a Greek tanker Green Admire as it was using a sea route agreed by Estonia, Finland & Russia.

Russia continues to behave in an unpredictable manner.

Our Allies have been informed.

— Margus Tsahkna (@Tsahkna) May 18, 2025