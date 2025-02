Grimes σε Έλον Μασκ: «Δεν μπορώ να το αφήσω έτσι, κινδυνεύει» – Η έκκληση της πρώην συντρόφου του για την υγεία του παιδιού τους

Η μουσικός Grimes, πρώην σύντροφος του Έλον Μασκ, έκανε μία «επείγουσα» δημόσια έκκληση προς τον δισεκατομμυριούχο, με αφορμή την κατάσταση υγείας του παιδιού τους.

Η 36χρονη Grimes, χρησιμοποίησε την πλατφόρμα X του Μασκ, ζητώντας από τον συνιδρυτή της Tesla να απαντήσει στα μηνύματα, τις κλήσεις και τα e-mails που του έστειλε σχετικά με μια «ιατρική κρίση» που αντιμετωπίζει ένα από τα τρία παιδιά τους.

Στα αναρτημένα και αργότερα διαγραμμένα tweet της, η Grimes υποστήριξε ότι ο Μασκ αγνόησε όλες τις προσπάθειες επικοινωνίας που έκανε η ίδια.

«Παρακαλώ απάντησε για την ιατρική κρίση του παιδιού μας», έγραψε η Καναδή τραγουδίστρια. «Λυπάμαι που το κάνω δημόσια, αλλά δεν είναι πλέον αποδεκτό να αγνοείται αυτή η κατάσταση. Χρειάζεται άμεση προσοχή».

«Αν δεν θέλεις να μιλήσεις μαζί μου, μπορείς παρακαλώ να ορίσεις ή να προσλάβεις κάποιον που μπορεί, ώστε να προχωρήσουμε στη λύση του προβλήματος», συμπλήρωσε και τόνισε: «Αυτό είναι επείγον, Έλον».

Η Grimes δεν ανέφερε ποιο από τα παιδιά τους βρίσκεται σε αυτή την επείγουσα κατάσταση.

Όταν ένας χρήστης αντέτεινε ότι η δημοσιοποίηση της κατάστασης δεν θα βοηθήσει, η Grimes υπογράμμισε τη σοβαρότητα της κατάστασης, λέγοντας ότι το παιδί τους μπορεί να υποστεί «μακροχρόνιες βλάβες».

«Δεν δίνω λεπτομέρειες, αλλά εκείνος δεν απαντά σε μηνύματα, κλήσεις ή e-mails και έχει ακυρώσει κάθε συνάντηση. Το παιδί μας θα υποστεί μόνιμες βλάβες αν δεν απαντήσει το συντομότερο, οπότε χρειάζομαι να απαντήσει και αν πρέπει να ασκήσω δημόσια πίεση, νομίζω ότι εκεί βρισκόμαστε», ανάρτησε.

Λίγο πριν διαγράψει τα tweet της, η Grimes έκανε ένα τελευταίο σχόλιο: «Τα διαγράφω τώρα γιατί αν μπλοκάρονται και δεν προκαλούν καμία αντίδραση, τότε το μόνο που γίνεται είναι να δημιουργείται ένας επικοινωνιακός θόρυβος εις βάρος των παιδιών», ανέφερε.

Μετά την έκκληση της Grimes, ο Μασκ έκανε μια εμφάνιση στο Συνέδριο Συντηρητικής Πολιτικής Δράσης (CPAC), στο Μέριλαντ των ΗΠΑ, σηκώνοντας ένα τεράστιο αλυσοπρίονο, στην προσπάθειά του να τονίσει την αποστολή του Τμήματος Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας (DOGE), να να μειώσει δραστικά τον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό.

«Αυτό είναι το αλυσοπρίονο για τη γραφειοκρατία», είπε ο Μασκ, εισπράττοντας χειροκροτήματα από το κοινό.

Ο Νοτιοαφρικανός δισεκατομμυριούχος άρχισε να βγαίνει με τη Grimes το 2018 ενώ χώρισαν το 2022. Το 2020 γεννήθηκε ο πρώτος τους γιος, ο X Æ A-Xii, ή αλλιώς Χ, και το 2021, το ζευγάρι απέκτησε την Exa Dark Sideræl Musk (γνωστή ως Y), μέσω παρένθετης μητέρας.

Το 2022, απέκτησαν το τρίτο τους παιδί, τον Techno Mechanicus, ή «Tau». Έκτοτε, οι δυο τους έχουν εμπλακεί σε σφοδρή νομική διαμάχη για την επιμέλεια των παιδιών τους.

Η Grimes, που έχει κατηγορήσει τον Μασκ ότι την εμποδίζει να δει τα παιδιά της, έχει πρόσφατα αποκηρύξει τις πολιτικές του και τον έχει επικρίνει για το γεγονός ότι πήγε τον X Æ A-Xii στον Λευκό Οίκο.

«Δεν πρέπει να βρίσκεται δημόσια έτσι. Δεν το είδα, ευχαριστώ που με ενημερώσατε», έγραψε η Grimes στο X, απαντώντας σε χρήστη που επαίνεσε τον μικρό για την «πολύ ευγενική» συμπεριφορά του κατά την επίσκεψή του.

He should not be in public like this. I did not see this, thank u for alerting me. But I’m glad he was polite. Sigh

