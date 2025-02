Ηχητικό ντοκουμέντο: Πιλότος ανέφερε συνάντηση με UFO – «Πέρασε κάτω από το φτερό μου»

Ένα αποκαλυπτικό ηχητικό ντοκουμέντο φέρνει στο φως μια ανατριχιαστική αναφορά από έναν πιλότο της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, για μια «συνάντηση» που είχε με ένα UFO στην Καλιφόρνια, τον Σεπτέμβριο του 2024.

Σύμφωνα με ηχητικό απόσπασμα της συνομιλίας του πιλότου με τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας, το αγνώστου ταυτότητας ιπτάμενο αντικείμενο περιγράφηκε ως «κυλινδρικό», μεγέθους «μπάλας ποδοσφαίρου», και πέρασε σε πολύ κοντινή απόσταση από το αεροσκάφος του. Ο πιλότος, ο οποίος πετούσε με αεροσκάφος Beechcraft 350 C σε ελεγχόμενο εναέριο χώρο, ανέφερε την 28η Σεπτεμβρίου ότι «Κάτι πέρασε κάτω από το φτερό μου. Ίσως ένα αντικείμενο μεγέθους μπάλας ποδοσφαίρου».

Ο πιλότος, που αναγνωρίστηκε ως «Troy 21», εξήγησε πως το αντικείμενο εμφανίστηκε να πετάει «σαν σκοτεινό γκρι, κυλινδρικό αντικείμενο», ενώ πρόσθεσε ότι «πέρασε ίσως 3 μέτρα κάτω από το δεξί μου φτερό».

A U.S. military pilot reportedly had a close encounter with an unidentified flying object. @BenHansen00 , host of the Discovery+ show “UFO Witness,” obtained the plane’s audio recording and shared it exclusively on #Banfield . @TVAshleigh MORE: https://t.co/EQbDm0Qokv pic.twitter.com/eEOJw9YDVS



Η αναφορά έγινε κατά τη διάρκεια μιας πτήσης που σχετίζεται με το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ.

Ο πιλότος δεν μπορούσε να επιβεβαιώσει αν το αντικείμενο ήταν drone, ενώ ο έλεγχος εναέριας κυκλοφορίας ζήτησε να ελέγξει αν πρόκειται για μη επανδρωμένο αεροσκάφος, κάτι που παραμένει ασαφές. «Έχω τον χειριστή του αισθητήρα να το ψάχνει τώρα με την κάμερα», είπε ο πιλότος.

🚨 This is absolutely incredible.. A football sized UAP passes right underneath a passenger planes wing. It was caught by pilots, video, and sensors. @NewsNation #ufotwitter #ufoX #uaptwitter #UAP pic.twitter.com/bdVfAOlQmd



Λίγο αργότερα, ο πιλότος ανέφερε ότι είδε το αντικείμενο στο σύστημα αεροπορικής παρακολούθησης του αεροσκάφους, ενώ 40 δευτερόλεπτα αργότερα, αναφέρθηκε ότι το ίδιο αντικείμενο φαινόταν να εμφανίζεται σε ραντάρ σε απόσταση 96 χιλιομέτρων, αν και παραμένει ασαφές αν ήταν το ίδιο που πέρασε κάτω από το φτερό του αεροσκάφους.

Οι ειδικοί εξήγησαν ότι για να είναι αυτά τα δύο το ίδιο ιπτάμενο αντικείμενο, θα έπρεπε να πετάει με ταχύτητα πάνω από Mach 2, κάτι που θα του επέτρεπε να καλύψει τη μεγάλη απόσταση σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα.

Σε μια άλλη απομαγνητοφώνηση, ένας άλλος ελεγκτής αεροπορικής κυκλοφορίας αναφέρθηκε στο περιστατικό λέγοντας: «Αναφέρθηκε ένα UFO εδώ, αλλά αυτό έχει ήδη λυθεί». Σύμφωνα με την αναφορά, το περιστατικό καταγράφηκε στο Κέντρο Αναφορών UFO των ΗΠΑ.

Η περιγραφή του αντικειμένου, σύμφωνα με τη New York Post, θυμίζει άλλα παρόμοια περιστατικά, όπως εκείνο του πρώην αστροναύτη της NASA, Leroy Chiao, ο οποίος είχε αναφέρει την εμφάνιση δύο μεταλλικών, κυλινδρικών σφαιρών ενώ πετούσε πάνω από το Τέξας το περασμένο καλοκαίρι.

Ο Chiao είχε πει ότι τα αντικείμενα πέρασαν περίπου 3 μέτρα κάτω από τα φτερά του αεροσκάφους του, χωρίς εμφανή μέσο πρόωσης, και ότι ήταν διαφορετικά από οτιδήποτε είχε δει στην τριαντάχρονη καριέρα του ως αστροναύτης.

Ex-NASA astronaut encounters mysterious flying orbs 9,000 ft. in air

– Ex-NASA astronaut Leroy Chiao recounts UFO encounter in Texas.

– He described them as big spherical objects that ‘went zipping by’ his plane

Leroy Chiao, who was a commander on the International Space… pic.twitter.com/h8N81Z7ybz

— Mike Colangelo (@MikeColangelo) December 27, 2024