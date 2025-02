Σάλος με δήλωση influencer: Υποστηρίζει ότι έχει γεννήσει το 13ο παιδί του Έλον Μασκ – «Θέλω να μεγαλώσει σε ένα φυσιολογικό περιβάλλον»

Μια απρόσμενη δήλωση από την influencer και συγγραφέα Ashley St. Clair προκάλεσε αναταραχή στα social media και τον διεθνή Τύπο, καθώς ισχυρίστηκε ότι ο Έλον Μασκ είναι ο πατέρας του παιδιού της.

Η αποκάλυψη έγινε μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα X το βράδυ της Παρασκευής, με τον Μασκ να μην έχει σχολιάσει δημόσια τον ισχυρισμό μέχρι στιγμής.

Σε μια αιφνιδιαστική ανάρτηση, η 31χρονη St. Clair δήλωσε ότι έφερε στον κόσμο το παιδί του Μασκ πριν από πέντε μήνες.



«Πριν από πέντε μήνες, καλωσόρισα ένα νέο μωρό στον κόσμο. Ο Έλον Μασκ είναι ο πατέρας», έγραψε, συνοδεύοντας την ανάρτησή της με τη φράση «Alea lacta est», που σημαίνει «ο κύβος ερρίφθη».

Στην ίδια δήλωση, η St. Clair εξήγησε την απόφασή της να διατηρήσει μυστική την ταυτότητα του πατέρα του παιδιού έως τώρα.

«Δεν το είχα αποκαλύψει προηγουμένως για να προστατεύσω την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια του παιδιού μας, αλλά τις τελευταίες ημέρες έγινε σαφές ότι τα ταμπλόιντ σκοπεύουν να το κάνουν, ανεξάρτητα από τη ζημιά που θα προκαλέσει», ανέφερε.

Παράλληλα, ζήτησε από τα ΜΜΕ να μην εμπλακούν περαιτέρω στο θέμα.

«Σκοπεύω να επιτρέψω στο παιδί μας να μεγαλώσει σε ένα φυσιολογικό και ασφαλές περιβάλλον. Για αυτόν τον λόγο, ζητώ από τα Μέσα Ενημέρωσης να σεβαστούν την ιδιωτικότητά του και να απέχουν από παρεμβατικές αναφορές».

Μέχρι στιγμής, ο Έλον Μασκ δεν έχει επιβεβαιώσει ούτε διαψεύσει τους ισχυρισμούς της St. Clair.

Η New York Post ανέφερε ότι έχει επικοινωνήσει με τον δικηγόρο του για σχόλιο, χωρίς να έχει υπάρξει απάντηση.

Ο Μασκ, ο οποίος ακολουθεί την St. Clair στην πλατφόρμα X, παρέμεινε ενεργός στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης μετά την ανακοίνωσή της.

Τρεις ώρες μετά την αρχική της ανάρτηση, η St. Clair έκανε ακόμη μία δημοσίευση, ευχαριστώντας όσους της έστειλαν θετικά μηνύματα.

«Με κάθε ειλικρίνεια, εκτιμώ τα καλά λόγια. Εύχομαι να μην αισθανόμουν την ανάγκη να κάνω αυτή τη δήλωση. Τα παιδιά θα έπρεπε να είναι εκτός ορίων για τους δημοσιογράφους», έγραψε.

Στη συνέχεια ανακοίνωσε ότι θα απομακρυνθεί για λίγο από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Θα περάσω χρόνο με την οικογένειά μου και θα αποσυνδεθώ για λίγο».

