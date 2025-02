Έλον Μασκ: Η πρώην σύντροφός του αντιδρά στην παρουσία του γιου τους στο Οβάλ Γραφείο – «Δεν θα έπρεπε να εμφανίζεται δημόσια»

Ο Έλον Μασκ προκάλεσε την αντίδραση της πρώην συντρόφου του, Grimes, αφού εμφανίστηκε με τον 4χρονο γιο τους, X Æ A-Xii, γνωστό και ως Lil X, στο Οβάλ Γραφείο, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραφε προεδρικό διάταγμα για την ενίσχυση των εξουσιών του Τμήματος Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας (DOGE).

Η μητέρα του παιδιού, η Καναδή μουσικός Grimes, αντέδρασε, εκφράζοντας την ενόχλησή της για τη δημόσια παρουσία του γιου της στο πλευρό του πατέρα του.

Η 36χρονη Grimes, της οποίας το πραγματικό όνομα είναι Claire Boucher, εξέφρασε τις ανησυχίες της μέσω X, αφού ένας ακόλουθός της την ενημέρωσε για την εμφάνιση του Lil X στο Οβάλ Γραφείο.

«Δεν θα έπρεπε να εμφανίζεται δημόσια έτσι. Δεν το είδα, σε ευχαριστώ που με ειδοποίησες. Αλλά χαίρομαι που ήταν ευγενικός», έγραψε η τραγουδίστρια.

He should not be in public like this. I did not see this, thank u for alerting me. But I’m glad he was polite. Sigh — 𝖦𝗋𝗂𝗆𝖾𝗌 ⏳ (@Grimezsz) February 12, 2025



Η αντίδρασή της ήρθε ως απάντηση σε έναν χρήστη που σχολίασε την παρουσία του Lil X. «Ο Lil X ήταν πολύ ευγενικός σήμερα! Τον μεγάλωσες καλά. Ήταν τόσο χαριτωμένος όταν είπε στον Τραμπ “παρακαλώ συγχώρεσέ με, πρέπει να πάω τουαλέτα”».

Λίγο νωρίτερα, η Grimes είχε κάνει μια άλλη ανάρτηση στο X, επαινώντας τον δημοσιογράφο των New York Times, Ezra Klein, για ένα podcast του σχετικά με τις πρώτες εβδομάδες διακυβέρνησης του Τραμπ και την άνοδο του κινήματος MAGA.

«Ο Ezra Klein είναι εθνικός θησαυρός. Φέρνει έναν δεξιό συνομιλητή με αντίθετη άποψη και καταλήγουν σε μια κοινή ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης. Η πολιτική χρειάζεται απεγνωσμένα περισσότερη από αυτή τη προσέγγιση αυτή τη στιγμή, για τη διατήρηση της λογικής όλων», έγραψε.

Ezra Klein is a national treasure. Brings a right wing guy on with an opposing viewpoint and they calmly come to a rough consensus analysis of the current situation. Politics desperately needs more of this vibe right now, for everyone’s sanity : https://t.co/Qfnbvv401P — 𝖦𝗋𝗂𝗆𝖾𝗌 ⏳ (@Grimezsz) February 12, 2025



Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης στον Λευκό Οίκο, ο Lil X απαθανατίστηκε να μιμείται τον πατέρα του, να σκαλίζει τη μύτη του και να ψιθυρίζει στον Τραμπ, ενώ στεκόταν δίπλα στο περίφημο «Resolute Desk».

Η Grimes είναι ενεργή στο X, όπου εκφράζει πολιτικές απόψεις και απαντά στους θαυμαστές της, ενώ έχει καταδικάσει επανειλημμένα τις φερόμενες διασυνδέσεις του πρώην συντρόφου της με την ακροδεξιά και τον ναζισμό.

Τον Ιανουάριο, ένας χρήστης την επέκρινε για το γεγονός ότι δεν αντιδρά αρκετά δυναμικά στο να εκτίθεται ο γιος της δημόσια από τον Μασκ. «Έχω καταστήσει σαφές ότι δεν το εγκρίνω, με κάθε δυνατό τρόπο που γνωρίζω. Θέλω απελπισμένα να το σταματήσω. Είναι μια προσωπική τραγωδία για μένα. Αλλά αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω πώς να το κάνω», έγραψε στις 10 Ιανουαρίου.

I have made it clear I do not approve of that in every conceivable way I know how. I am desperate to solve it. It is a personal tragedy to me. But currently I don’t know how to do that. — 𝖦𝗋𝗂𝗆𝖾𝗌 ⏳ (@Grimezsz) January 10, 2025



Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Μασκ εμφανίζει τον Lil X σε δημόσιες εκδηλώσεις, σημειώνει ο The Indepedent. Στις 19 Ιανουαρίου, ο 4χρονος X Æ A-Xii είχε παραστεί και στη συγκέντρωση νίκης του Τραμπ στην Ουάσιγκτον, λίγο πριν την ορκωμοσία του, φορώντας ένα κόκκινο πουλόβερ.