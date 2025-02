Νέο σόου του Έλον Μασκ μέσα στο Οβάλ γραφείο την ώρα που ο Τραμπ υπέγραφε νέο διάταγμα – «Η χώρα μπορεί να πτωχεύσει

Ο Έλον Μασκ βρέθηκε δίπλα στον Ντόναλντ Τραμπ μέσα στο Οβάλ Γραφείο και παρέστη στην υπογραφή διατάγματος που υποχρεώνει τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες να συνεργάζονται με το «υπουργείο» του την Τρίτη (11/2).

Ο δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ συνοδευόταν από τον γιό του και ο Ντόναλντ Τραμπ έβαλε την υπογραφή του σε διάταγμα που ζητά από τις

ομοσπονδιακές υπηρεσίες να συντονίζονται με το «τμήμα κυβερνητικής αποτελεσματικότητας» (DOGE) του επικεφαλής της TESLA.

Σε δηλώσεις του ο δισεκατομμυριούχος χαρακτήρισε την γραφειοκρατία των ομοσπονδιακών υπηρεσιών στις ΗΠΑ ως «μη εκλεγμένο» τέταρτο κλάδο της κυβέρνησης.

Ακόμη, ο Νοτιοαφρικανός μεγιστάνας ανέφερε πως θα πρέπει να αντιμετωπιστεί το έλλειμμα του προϋπολογισμού των ΗΠΑ, αλλιώς δεν είναι απίθανη μια χρεοκωπία.

Πάντως, η παρουσία του Έλον Μασκ στην συγκεκριμένη περίσταση και ο πρωταγωνιστικός ρόλος που ανέλαβε, με τον Τραμπ να δείχνει διάθεση να… μείνει στην άκρη, σχολιάστηκε αρκετά αρνητικά από κάποια δίκτυα, όπως το CNN. Χαρακτηριστικό είναι το σχόλιο που έγινε για τον Μασκ, στο οποίο αναφερόταν ότι ουσιαστικά έδωσε μόνος του μια συνέντευξη Τύπου με τον Ντόναλντ Τραμπ απλά να τον κοιτάει ανήμπορος.

